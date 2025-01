The Fantastic Four: First Steps, l’indiscrezione rivela alcuni importanti dettagli sulla trama del reboot – SPOILERS

C’è una grande quantità di intrighi intorno a The Fantastic Four: First Steps, in particolare per l’azione ambientata in un’altra realtà. La natura della Saga del Multiverso significa che la Prima Famiglia Marvel viaggerà nella Sacra Linea Temporale, ma prima dovrà affrontare Galactus e Silver Surfer.

Si è parlato molto della possibilità che Galactus sia un cattivo del Multiverso. Abbiamo anche sentito che Franklin Richards sarà legato al personaggio e probabilmente una parte importante di ciò che porta i Fantastici Quattro sulla Terra-616 in Avengers: Doomsday grazie alle sue potenti abilità mutanti.

Oggi, abbiamo qualche nuova informazione da parte dello scooper @MyTimeToShineH su dove troveremo gli eroi quando inizierà The Fantastic Four: First Steps. L’autrice afferma che “la squadra si scioglie dopo la nascita di Franklin Richards, ma si riunisce quando Silver Surfer arriva sulla Terra per avvertirli di Galactus”.

In precedenza è stato riferito che un montaggio ci mostrerà le precedenti avventure dei Fantastici Quattro (e molti dei loro nemici più iconici), per poi rivelare che non sono più una squadra e che il loro status di celebrità ha subito un duro colpo.

Con i Marvel Studios che hanno saltato la storia delle origini inThe Fantastic Four: First Steps, ha senso riprendere gli eroi dopo il loro scioglimento. Perché? Beh, se non li vedremo riunirsi per la prima volta, vederli mettere da parte le loro differenze per ricomporsi sarà la cosa migliore e molto divertente.

Dopotutto, proprio come nei fumetti, quale modo migliore per farli tornare insieme se non quello di metterli contro il Divoratore di Mondi?

“È stato davvero umiliante”, ha dichiarato l’attore di Galactus Ralph Ineson in una recente intervista. “Quando l’hanno annunciato, mi sono chiesto: ‘Come andrà a finire?’, perché c’erano un sacco di grandi nomi che erano stati coinvolti. Mi aspettavo che la gente dicesse: “Scusa, chi?” È stato bello e molto commovente”.

“Mi ha dato molta fiducia nell’affrontare il lavoro, ad essere sincero, sapendo che sembra che ci sia una grande porzione di fan a cui piace l’idea che io lo faccia”, ha aggiunto.

Tutto quello che c’è da sapere su The Fantastic Four: First Steps

Il film The Fantastic Four: First Steps è atteso al cinema il 25 luglio 2025. Come al solito con la Marvel, i dettagli della storia rimangono segreti. Ma nei fumetti, i Fantastici Quattro sono astronauti che vengono trasformati in supereroi dopo essere stati esposti ai raggi cosmici nello spazio. Reed acquisisce la capacità di allungare il suo corpo fino a raggiungere lunghezze sorprendenti. Sue, la fidanzata di Reed (e futura moglie), può manipolare la luce per diventare invisibile e lanciare potenti campi di forza. Johnny, il fratello di Sue, può trasformare il suo corpo in fuoco che gli dà la capacità di volare. E Ben, il migliore amico di Reed, viene completamente trasformato in una Cosa, con dei giganteschi massi arancioni al posto del corpo, che gli conferiscono una super forza.

Matt Shakman (“WandaVision”, “Monarch: Legacy of Monsters”) dirigerà The Fantastic Four: First Steps, da una sceneggiatura di Josh Friedman, Jeff Kaplan e Ian Springer. Pedro Pascal (Reed Richards) è noto al mondo per le sue interpretazioni in The Mandalorian, The Last of Us e prima ancora in Game of Thrones. Vanessa Kirby (Sue Storm) ha fatto parte del franchise di Mission: Impossible e di Fast and Furious, mentre Joseph Quinn (Johnny Storm) è diventato il beniamino dei più giovani per la sua interpretazione di Eddie in Stranger Things 4. Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm) sta vivendo un momento d’oro grazie al suo ruolo del cugino Ritchie in The Bear.

Fanno parte del cast anche Julia Garner, Paul Walter Hauser, John Malkovich, Natasha Lyonne e Ralph Ineson nel ruolo di Galactus. Come confermato da Kevin Feige, il film avrà un’ambientazione nel passato, in degli anni Sessanta alternativi rispetto alla nostra realtà di Terra-616, per cui sarà interessante capire come i quattro protagonisti si uniranno agli altri eroi Marvel che conosciamo. Franklyn e Valeria Richards, figli di Reed e Sue, potrebbero comparire nel film.

