Captain America: Brave New World sarà il film di Cap più breve di sempre

Manca un mese all’arrivo di Captain America: Brave New World nei cinema e si prevede che i biglietti per il film saranno finalmente in vendita entro la fine della settimana, negli USA. Nel frattempo, abbiamo notizie in merito alla durata dell’ultimo capitolo della Multiverse Saga per gentile concessione di AMC Theaters. Captain America: Brave New World dura 1 ora e 58 minuti (118 minuti), il che lo rende il film di Captain America più corto di sempre, fino ad oggi.

Captain America: Il Primo Vendicatore è durato 124 minuti, Captain America: The Winter Soldier è durato 136 minuti e Captain America: Civil War, un film degli Avengers in tutto tranne che nel nome, è durato 147 minuti. Si ritiene che il seguito di The Falcon and the Winter Soldier abbia subito parecchi cambiamenti in post-produzione, con riprese aggiuntive che hanno aggiunto e rimosso personaggi.

Captain America: Il Primo Vendicatore è riuscito a infilare un sacco di storia nei suoi 124 minuti, quindi il fatto che questo film sia più corto di soli 6 minuti non è motivo di preoccupazione. In definitiva, ciò che è importante è che il film faccia la cosa giusta per Sam Wilson durante la sua prima uscita da solista sul grande schermo.

Quello che sappiamo sul film Captain America: Brave New World

Captain America: Brave New World riprenderà da dove si è conclusa la serie Disney+ The Falcon and the Winter Soldier, seguendo l’ex Falcon Sam Wilson (Anthony Mackie) dopo aver formalmente assunto il ruolo di Capitan America. Il regista Julius Onah (Luce, The Cloverfield Paradox) ha descritto il film come un “thriller paranoico” e ha confermato che vedrà il ritorno del Leader (Tim Blake Nelson), che ha iniziato la sua trasformazione radioattiva alla fine de L’incredibile Hulk del 2008.

Secondo quanto riferito, la star di Alita: Angelo della Battaglia Rosa Salazar interpreterà la cattiva Diamondback, mentre Giancarlo Esposito sarà Sidewinder. Harrison Ford, invece, assume qui il ruolo di Thaddeus “Thunderbolt” Ross, che a quanto rivelato dal primo trailer si trasformerà ad un certo punto nel Hulk Rosso. Nonostante dunque avrà degli elementi al di fuori della natura umana, il film riporterà il Marvel Cinematic Universe su una dimensione più terrestre e realista, come già fatto anche dai precedenti film dedicati a Captain America.