Charli XCX in trattative per Le Cronache di Narnia di Greta Gerwig e Netflix

Stando a quanto riportato da Deadline, la cantante Charli XCX è stata presa in considerazione per partecipare all’atteso film di Le Cronache di Narnia di Greta Gerwig e Netflix. La vincitrice di un Grammy sarebbe infatti tra le prime scelte per un ruolo chiave e le trattative sono in corso da un po’ di tempo, ma al momento non c’è nulla di definito. Non si sa quindi se l’accordo si concretizzerà o meno. Chi potrebbe interpretare in un film su Narnia, se l’accordo si concretizzasse? Si dice che potenzialmente potrebbe essere Jadis, la Strega Bianca.

Charli XCX tra musica e cinema

La cantante britannica, reduce da cinque vittorie ai Brit Awards nel fine settimana, è stata sempre più richiesta per progetti cinematografici negli ultimi 12 mesi e ha rapidamente accelerato la sua carriera cinematografica. Tra i suoi prossimi debutti sul grande schermo figurano The Gallerist di Cathy Yan, Sacrifice di Romain Gavras e I Want Your Sex di Gregg Araki. Non resta dunque che attendere maggiori informazioni e scoprire se si unirà anche al prossimo film della Gerwig.

Tutto quello che sappiamo su Le Cronache di Narnia

Nel 2018, Netflix ha annunciato che avrebbe sviluppato nuove serie e progetti cinematografici basati sull’amata serie de Le Cronache di Narnia di C.S. Lewis e ha portato Greta Gerwig a bordo nel 2020 per adattare e dirigere. Il progetto è ancora in fase iniziale e i dettagli sono scarsi. Come già riportato in precedenza, il film riceverà un’esclusiva proiezione IMAX globale di due settimane nel 2026, prima dell’uscita del film sul canale di streaming.

Questo sarà il nuovo progetto della Gerwig, che ha portato alla Warner Bros. il film di maggior incasso di sempre, Barbie (1,44 miliardi di dollari), che ha anche ottenuto un premio Oscar per la canzone originale di Billie Eilish e Finneas What Was I Made For?. Anche la canzone Speed Drive di Charlie XCX faceva parte della colonna sonora del film, per cui si tratterebbe di una nuova collaborazione tra la regista e la cantante. Non è ancora chiaro se ci sarà una componente musicale in un eventuale contributo a Narnia da parte della cantante e attrice.