Le cronache di Narnia: il reboot di Netflix potrebbe adattare tutti i libri di C.S. Lewis

Il reboot de Le Cronache di Narnia di Greta Gerwig potrebbe adattare tutti i libri di C.S. Lewis. A rivelarlo è Richad Gelfond, amministratore delegato di IMAX, che ha infatti anticipato l’epico piano di franchising di Netflix. Il prossimo film di Narnia della Gerwig dovrebbe essere il primo di due film, adattando l’omonima serie di libri fantasy di Lewis, con un’uscita in sala ad ora fissata al Giorno del Ringraziamento del 2026, prima che il film arrivi su Netflix nel dicembre dello stesso anno. Finora non sono però stati rivelati dettagli sulla trama del nuovo film.

Parlando con Deadline, tuttavia, Gelfond ha apparentemente confermato i piani di Netflix di adattare tutti i libri de Le Cronache di Narnia di Lewis in film. L’amministratore delegato di IMAX ha infatti dichiarato che il servizio di streaming ha in programma otto film, uno in più rispetto al numero di libri della serie, lasciando dunque immaginare che l’ultimo potrebbe essere diviso in due film. Certo, la sua dichiarazione non rivela in modo definitivo i piani a lungo termine di Netflix, poiché non lavora per la piattaforma di streaming. Tuttavia, indica che il servizio di streaming potrebbe avere piani che vanno ben oltre l’accordo per due film confermato dalla Gerwig.

Powered by

“Questo è stato un film davvero fantastico per noi, – afferma Gelfond – perché credo che ci siano otto film in programma… e ciò che Imax fa meglio è lanciare franchise ed eventi, e questo è il tipo di film che si presta molto bene a un’uscita Imax. Inoltre, non è così insolito come si pensa”. Al momento in cui scriviamo, la saga completa dei sette libri de Le Cronache di Narnia non è mai stata adattata completamente allo schermo. Il Leone, la Strega e l’Armadio è stato adattato per la TV nel 1969 e nel 1979, mentre un terzo adattamento televisivo più ampio è stato realizzato dalla BBC nel 1988.

Tale adattamento ha ripreso anche Il principe Caspian, Il viaggio del veliero e La sedia d’argento per le stagioni successive. Anche la trilogia cinematografica di Walden Media ha preso spunto dai libri precedentemente adattati, il che significa che ad oggi tre libri della serie non sono mai arrivate sullo schermo in nessuna forma. Non resta dunque che attendere maggiori informazioni su questo ambizioso progetto, le cui riprese non dovrebbero essere ormai poi così lontane dall’iniziare.



Che cosa significa la dichiarazione di Gelfond per i film di Le Cronache di Narnia di Netflix?

La dichiarazione di Gelfond indica che Netflix vuole interrompere questo ciclo di adattamenti, poiché il suo piano di otto film sarebbe più che sufficiente per adattare tutti e sette i libri. Anche se il servizio di streaming non ha confermato la cosa, i film de Le Cronache di Narnia di Walden Media dimostrano quanto possano funzionare bene gli adattamenti multipli della serie di libri. Se Netflix e Greta Gerwig decidessero di adattare ogni singolo libro, avrebbero molto materiale inutilizzato da cui attingere per rendere la loro versione unica e amata.