Le Cronache di Narnia: il film di Greta Gerwig per Netflix verrà distribuito al cinema

Sembra che Greta Gerwig abbia sfruttato il suo potere di regista di Barbie per convincere Netflix a concederle l’ampia distribuzione nelle sale cinematografiche che desiderava per Le Cronache di Narnia, il suo adattamento della serie di libri fantasy di C.S. Lewis. Come riportato da Variety, dopo mesi di trattative, Imax ha annunciato che il film sarà distribuito esclusivamente sui suoi schermi in tutto il mondo per due settimane prima del debutto del film su Netflix. L’uscita è attualmente prevista per il 26 novembre del 2026. Il film debutterà dunque su Netflix a metà dicembre.

Il lancio in Imax è una rarità per lo streamer, che concede uscite limitate nelle sale cinematografiche solo in vista di possibili candidature durante la stagione dei premi, proprio come avvenuto per come Emilia Perez e Maria, ma preferisce soprattutto che i suoi film, in particolare quelli più ampiamente commerciali, debuttino direttamente sulla sua piattaforma. Ci sono state però delle eccezioni. Nel 2022, ad esempio, Netflix ha permesso a Glass Onion: A Knives Out Mystery di avere un’esclusiva di una settimana in più di 600 sale, la sua uscita in sala più ampia di sempre.

Altri operatori di streaming hanno adottato un approccio meno rigido alla distribuzione nelle sale, con Amazon e Apple che hanno fatto debuttare i film nei cinema e hanno permesso che venissero proiettati per settimane, o addirittura mesi, prima di apparire sui loro servizi di streaming. Questo ha fatto sì che Netflix non riuscisse ad accaparrarsi alcuni progetti che volevano essere proiettati prima nelle sale cinematografiche. Per soddisfare ora le forti richieste, sembra dunque che il colosso dello streaming permetterà ai fan della saga di poter vedere il nuovo adattamento di Le Cronache di Narnia sul grande schermo.

Cosa sappiamo dell’adattamento di Le Cronache di Narnia di Greta Gerwig

Nel 2018, Netflix ha annunciato che avrebbe sviluppato nuove serie e progetti cinematografici basati sulla serie Le cronache di Narnia di Lewis. Nel 2020 ha arruolato Greta Gerwig, che è stata candidata all’Oscar per la regia di Lady Bird e ha curato anche un acclamato adattamento di Piccole donne. La sua stella ha continuato a crescere negli anni successivi. Nel 2023, la Gerwig ha infatti diretto Barbie , che è stato il film di maggior incasso del 2023, guadagnando quasi 1,5 miliardi di dollari in tutto il mondo e diventando un fenomeno rosa acceso. Non resta ora che attendere che vengano diffuse maggiori notizie riguardo questo suo nuovo atteso progetto.

