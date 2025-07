Naomi Ackie in trattative per unirsi al cast di Clayface

Abbiamo sentito dire via Deadline che l’attrice di Mickey 17, Naomi Ackie, è la scelta migliore per il ruolo principale femminile in Clayface, il film di DC Studios che racconta la storia dell’antagonista di Batman.

Sebbene la trattativa sia ancora in fase iniziale, se accettasse la parte, Naomi Ackie reciterà al fianco dell’attore gallese Tom Rhys Harries nel film di genere diretto da James Watkins. Clayface verrà girato presso gli studi Warner Bros Leavesden nel Regno Unito.

Si stanno diffondendo voci su Ackie e Clayface in un momento emozionante per la DC. Il suo primo film con i boss Peter Safran e James Gunn, Superman, sta incassando 409 milioni di dollari in tutto il mondo, un altro ritorno per i film sui supereroi. La DC si recherà al Comic-Con di San Diego questa settimana per mostrare le sue doti con la seconda stagione di Peacemaker della HBO.

Clayface è un cattivo mutaforma dei fumetti di Batman e ha fatto il suo debutto nel numero 40 di Detective Comics nel giugno del 1940. Il Clayface originale era un attore di discreto successo che adottò l’identità di un personaggio che aveva interpretato in un film horror dopo essersi dedicato al crimine. Clayface ha un corpo apparentemente fatto di argilla ed è apparso nel corso degli anni in film, serie TV, opere d’animazione, videogiochi e altre forme di media.

A produrre Clayface ci sono Gunn e Safran, oltre al regista di The Batman Matt Reeves e Lynn Harris. Chantal Nong è la produttrice esecutiva. Mike Flanagan, regista di The Life of Chuck, ha scritto la prima bozza della sceneggiatura, con ulteriori bozze di Hossein Amini, sceneggiatore di The Wings of a Dove e Drive, candidato all’Oscar.

Ackie, nata a Londra, ha ottenuto una serie di ruoli importanti, tra cui quello di Whitney Houston in I Want to Dance With Somebody, Star Wars: L’ascesa di Skywalker, la serie Netflix Master of None, Mickey 17 di Bong Joon Ho e Sorry, Baby di Eva Victor di A24, attualmente nelle sale USA.

Pochi dettagli sulla trama di Clayface

Sono stati rivelati pochi dettagli sulla trama, ma abbiamo appreso che Matt Hagen sarà al centro dell’attenzione. Nei fumetti, era il secondo Clayface, un avventuriero che si è trasformato in un mostro dopo aver incontrato una pozza radioattiva di protoplasma.

Questo è cambiato in Batman: The Animated Series, dove è stato ritratto come un attore che usava una crema anti-età per sembrare più giovane. Dopo essersi scontrato con il suo creatore, Roland Daggett, Hagen viene immerso in una vasca di quella sostanza e diventa il “classico” Clayface che tutti conoscete dai fumetti.

Tom Rhys Harries interpreterà il personaggio principale di Clayface, il film dei DC Studios. Il film è basato su una storia di Mike Flanagan, attore di La caduta della casa degli Usher (l’ultima bozza è stata firmata da Hossein Amini, sceneggiatore di Drive), con James Watkins, regista di Speak No Evil, alla regia.

Clayface è attualmente previsto per l’arrivo nelle sale l’11 settembre 2026.