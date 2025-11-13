Avatar: Fuoco e Cenere, svelata la durata ufficiale del film!

I due precedenti film di Avatar non sono stati proprio una passeggiata in termini di minutaggio, ma ora è stata rivelata la durata del terzo capitolo della saga di James Cameron, e Avatar: Fuoco e Cenere sarà il film più lungo della serie fino ad ora. Secondo un elenco ufficiale dell’AMC, il terzo film della saga avrà infatti una durata di 3 ore e 15 minuti. Avatar del 2009 durava 2 ore e 42 minuti, mentre Avatar: La via dell’acqua del 2022 durava 3 ore e 12 minuti.

C’è però da tenere presente che queste durate sono comprensive di titoli di coda, per cui similmente al secondo capitolo, anche Avatar: Fuoco e Cenere durerà – esclusi i titoli – all’incirca tre ore piene. Sebbene questi film abbiano sicuramente i loro detrattori, i primi due hanno riscosso un enorme successo al botteghino e ci si aspetta che anche il terzo capitolo segua le loro orme questo dicembre, soprattutto ora che è stato confermato che il primo trailer di Avengers: Doomsday sarà proiettato prima del film.

Avatar: Fuoco e Cenere è il prossimo capitolo della saga di James Cameron

Con Avatar: Fuoco e Cenere, James Cameron riporta il pubblico su Pandora in una nuova avventura coinvolgente con Jake Sully (Sam Worthington), marine diventato leader dei Na’vi, la guerriera Na’vi Neytiri (Zoe Saldaña) e la famiglia Sully. Il film, con sceneggiatura di Cameron, Rick Jaffa e Amanda Silver e soggetto di Cameron, Jaffa, Silver, Josh Friedman e Shane Salerno, vede anche la partecipazione di Sigourney Weaver, Stephen Lang, Oona Chaplin, Cliff Curtis, Britain Dalton, Trinity Bliss, Jack Champion, Bailey Bass e Kate Winslet.

Si dice che il film rappresenterà un’evoluzione importante della storia avviata con Avatar (2009) e proseguita con Avatar – La via dell’acqua (2022), espandendo ulteriormente l’universo narrativo di Pandora e introducendo nuove aree geografiche e culture Na’vi, con toni più cupi rispetto ai precedenti capitoli. Cameron ha dichiarato inoltre che questo terzo episodio segnerà un punto di svolta tematico per l’intera saga. Uno degli aspetti più attesi riguarda l’introduzione del Popolo della Cenere, una tribù Na’vi legata all’elemento del fuoco.

A differenza delle popolazioni Na’vi viste finora, questi sono caratterizzati da una visione più aggressiva e conflittuale del mondo, portando per la prima volta un punto di vista Na’vi antagonistico. Questo consentirà alla saga di esplorare dinamiche interne al mondo indigeno di Pandora, complicando la tradizionale dicotomia tra Na’vi pacifici e umani colonizzatori. Leader di questo popolo è la temuta Varang, interpretata da Oona Chaplin e di cui negli scorsi giorni era state diffuse alcune immagini ufficiali.

Cameron ha anche anticipato che Avatar: Fuoco e Cenere conterrà un importante sviluppo narrativo che ricollegherà alcuni eventi ai futuri capitoli già in lavorazione. La tecnologia continuerà a giocare un ruolo centrale: Cameron ha promesso nuove innovazioni visive, in particolare nella resa degli ambienti vulcanici e nelle sequenze incentrate sul fuoco. Questo terzo film si preannuncia dunque come un capitolo chiave per l’espansione tematica, politica e visiva dell’universo di Avatar.

Avatar: Fuoco e Cenere sarà al cinema il 17 dicembre 2025.