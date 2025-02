Se non vi piace il costume da Superman di David Corenswet, abbiamo trovato la cosa giusta per farvi cambiare idea

Mentre il film di Superman di James Gunn si prepara a uscire nelle sale quest’estate, molti fan della DC continuano a discutere se il costume dell’eroe titolare sia davvero all’altezza dell’originale dei fumetti. Fortunatamente, un artista ha presentato un argomento convincente a favore del nuovo abito sovversivo di David Corenswet, illustrandolo in modo splendido e conquistando gli eventuali oppositori che potrebbero rimanere.

L’artista della DC Comics Fico Ossio, che attualmente sta lavorando a Black Lightning insieme allo scrittore Brandon Thomas, ha condiviso una splendida opera d’arte in un post su Instagram che ritrae Superman che prende il volo, con Clark Kent che si agita sullo sfondo. Ciò che colpisce dell’opera d’arte è che Superman non è la versione dei fumetti, ma piuttosto il Superman di David Corenswet.

La versione originale di Fico Ossio, utilizzata come copertina alternativa per Action Comics n. 1079, mostra una versione più standard dell’abito di Superman, con cui i lettori di fumetti hanno familiarità. Ora, ha rivelato la vera ispirazione dietro l’opera e ha aggiornato il costume per farlo corrispondere a quello di Superman della DCU.

Il costume di Superman di David Corenswet è più bello che mai in un’opera d’arte sbalorditiva

Il Superman della DC Comics riceve il restyling a fumetti che merita

Nell’opera di Ossio, Superman è mostrato mentre si lancia in azione, ma il costume del prossimo film di Superman di quest’anno ottiene i riflettori da questo abile artista invece del costume che si vede tipicamente nei fumetti. Con un colletto che ricorda quello di New 52’s Superman e un emblema sul petto che si ispira alla continuity di Mark Waid e Alex Ross in Kingdom Come, il look di David Corenswet si discosta dal design iniziale, pur mantenendo l’essenza di come dovrebbe apparire Superman. Ossio modifica anche il viso e l’acconciatura per assomigliare ulteriormente a Corenswet, dando a questa brillante ricreazione il tocco finale perfetto.

Fico Ossio non è l’unico artista della DC Comics ad aver catturato le sembianze di David Corenswet in forma di fumetto in previsione del film della DCU. Il celebre artista Dan Mora ha recentemente disegnato la sua variante di copertina di Superman di Corenswet per una ristampa di Action Comics #1 di Jerry Siegel e Joe Shuster, rendendo omaggio alla prima apparizione in assoluto dell’Uomo d’Acciaio in attesa del suo futuro sul grande schermo. I creativi del mondo dei fumetti sono ansiosi di cimentarsi con il nuovo costume di Superman e le loro interpretazioni dimostrano quanto sia ben riuscito, sia sullo schermo che sulla pagina.

Il costume di Superman della DCU è diverso dal suo look classico, ma è proprio questo che lo rende fantastico

Il Superman di David Corenswet si distingue dall’originale nei fumetti

Molti si lamentano del fatto che il costume di David Corenswet per la DCU non assomigli al classico costume che tutti conoscono e amano, ma è proprio questo che lo rende così eccezionale. In opere d’arte come quella di Fico Ossio, è immediatamente riconoscibile come Superman della DCU piuttosto che come una versione ordinaria dell’Uomo d’Acciaio, a dimostrazione di quanto possa diventare iconico nel tempo. Superman non dovrebbe limitarsi al suo solito abbigliamento, e la versione di Corenswet dimostra che c’è più di un modo per rendere il suo amato costume perfetto su diversi supporti.