Damson Idris di F1 continua ad alimentare le voci sul futuro di Black Panther

Sembra che ci fosse del vero nella voce secondo cui Damson Idris (F1 – Il Film) fosse in trattative per interpretare il nuovo Black Panther dell’MCU. La recente indiscrezione secondo cui i Marvel Studios potrebbero essere alla ricerca di un attore che sostituisca il compianto Chadwick Boseman per interpretare T’Challa nell’MCU ha fatto emergere diversi nomi, tra cui quello di Damson Idris.

Si diceva che la promettente star britannica, che ha un ruolo chiave in F1 – Il Film al fianco di Brad Pitt, fosse uno degli attori che hanno rinunciato all’opportunità di interpretare T’Challa, e poco dopo è stato chiesto conto della voce sui social media. Idris ha scherzosamente risposto (anche se non tutti hanno colto il sarcasmo) di aver anche “rifiutato 007, un film con Daniel Day Lewis e un biopic su Eddie Murphy“.

Tuttavia, sembra che ci fosse almeno un fondo di verità in questa voce. Durante una visita a Today (tramite EW), a Damson Idris è stato chiesto di partecipare a un gioco in cui poteva rispondere solo “sì” o “no” a una serie di domande.

“Si vocifera nell’universo che tu possa essere scelto per il ruolo del prossimo Black Panther”, ha detto il co-conduttore Craig Melvin. “Ne avete parlato? Sì o no?” Sebbene l’attore non abbia voluto fornire ulteriori dettagli, non ha esitato ad accettare la parte se gli fosse stata data l’opportunità.

Mentre stavano cercando un nuovo attore per interpretare una variante dello stesso personaggio interpretato da Boseman, sembra più probabile che lo studio stia effettivamente cercando un attore per il ruolo del figlio del T’Challa originale (Toussaint, alias il Principe T’Challa), introdotto alla fine di Wakanda Forever. Chiunque accetti il ​​ruolo, il nuovo T’Challa dovrebbe debuttare in uno dei prossimi film degli Avengers prima di avere un ruolo più importante in Black Panther 3.

Durante un’intervista del 2022 con il New York Times, il regista Ryan Coogler ha ammesso che sarebbe felice di rimanere in questo franchise “finché la gente mi vorrà“.

“Mi sento fortunato ad avere l’opportunità di lavorare a questi film, fratello. Quando mi è stato chiesto di fare il primo, è stato come un treno in corsa. Ringrazio Dio ogni giorno di essere potuto salire a bordo e di aver incontrato queste persone, questi attori, e di aver conosciuto Chadwick durante alcuni degli ultimi anni della sua vita. Lo farò finché la gente mi vorrà. Ma penso che sia più grande di me o Joe. Tra il primo e il secondo film, abbiamo incassato 2 miliardi di dollari al botteghino, che è ciò che conta di più per le aziende. Quindi spero che continui così, amico. Spero che la gente continui a fare film sul Wakanda anche molto tempo dopo che non ci saremo più.”