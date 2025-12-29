Disclosure Day: Josh O’Connor ed Emily Blunt nella nuova immagine del film di Spielberg

Una nuova immagine (la si può vedere qui) tratta dal film Disclosure Day di Steven Spielberg mostra Josh O’Connor ed Emily Blunt durante un incontro segreto. Il titolo e persino i dettagli della trama dell’attesissimo film di fantascienza di Spielberg erano stati tenuti segreti fino ad ora, con poche informazioni disponibili se non che la storia avrebbe coinvolto un elemento extraterrestre.

La nuova immagine riprende quanto mostrato nel trailer di Disclosure Day, in cui la Blunt inizia improvvisamente a emettere un suono inquietante e alieno mentre riferisce le previsioni del tempo in diretta televisiva sotto gli occhi di un mondo sbalordito. O’Connor insiste quindi sul fatto che il resto dell’umanità deve sapere che non è sola nell’universo e che il mondo merita di conoscere tutta la verità.

Per ora, il marketing nasconde qualsiasi alieno visibile e utilizza invece il dramma umano, il mistero e un suono inquietante per creare tensione e suspense. Ciò indica che Spielberg non sta solo tornando alla fantascienza, ma potenzialmente anche al genere horror.

Dalla storia personale di The Fabelmans all’adattamento del musical di Broadway West Side Story, la maggior parte dei film diretti da Steven Spielberg negli ultimi 15 anni non appartengono al genere fantascientifico o horror, il che ha creato ancora più aspettative per il suo ritorno a questi generi.

Oltre a O’Connor e Blunt, il cast stellare di Disclosure Day include Colman Domingo, Colin Firth, Eve Hewson e Wyatt Russell. La sceneggiatura è stata scritta da David Koepp, che ha già lavorato con Spielberg in Jurassic Park, Il mondo perduto: Jurassic Park, La guerra dei mondi e Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo.

Il film uscirà nelle sale il 12 giugno e ha la particolarità di essere un blockbuster originale in un’estate ricca di film di franchise. Nonostante non faccia parte di un IP esistente, Disclosure Day ha già generato un notevole clamore. La nuova immagine di O’Connor e Blunt si aggiunge a ciò con uno sguardo allettante su ciò che verrà, preservando al contempo il mistero che rende il film una prospettiva così intrigante.