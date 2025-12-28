6 personaggi di Avengers: Doomsday in grado di combattere Doctor Doom, classificati in base alle loro possibilità di vittoria

Se fermare Doctor Doom porterà a un’epica battaglia finale, come molto probabilmente accadrà, ciò dipenderà in gran parte da una manciata di personaggi confermati per Avengers: Doomsday. A quanto pare, eroi e cattivi provenienti da diverse realtà del multiverso si uniranno per opporsi a Victor von Doom, interpretato da Robert Downey Jr, nel prossimo film Avengers.
La squadra degli Avengers di Sam Wilson, i Thunderbolts, gli X-Men dei film della Fox, i Fantastici Quattro e i rappresentanti del Wakanda saranno tutti presenti quando Doctor Doom inizierà a fare scalpore nel Marvel Cinematic Universe. Non si sa molto dei piani della Marvel per lui, ma il numero di eroi che avrà a disposizione la dice lunga su ciò di cui sarà capace e sul suo livello di potere.
Per sconfiggerlo potrebbero essere necessarie molte cose, dall’ingegnosità di Mr. Fantastic alla leadership di Steve Rogers, fino alla tecnologia avanzata dei Wakandiani. Ma non bisogna sottovalutare nemmeno l’importanza della potenza pura.
Certo, la maggior parte dei personaggi del film difficilmente riuscirà a scalfirlo. Nonostante tutto ciò che hanno da offrire, Yelena Belova, Sam Wilson/Capitan America, Steve Rogers, Ciclope, Nightcrawler, la Torcia Umana e tanti altri non sono all’altezza di Doom. Tuttavia, ci sono alcuni personaggi in Avengers: Doomsday che hanno ciò che serve per sfidarlo in combattimento.
Magneto
Uno dei contemporanei del Dottor Doom nei fumetti Marvel apparirà in qualche modo in Avengers: Doomsday. Arcinemico degli X-Men, Magneto avrà un ruolo nel film. Interpretato da Ian McKellan, ha fatto parte di entrambe le fazioni della squadra degli X-Men del Professor Xavier, quindi è difficile dire quale sarà il suo ruolo nella trama, ma come Namor, ha un passato sia di collaborazione che di rivalità con Doom, quindi uno scontro è certamente possibile, che si tratti di un’alleanza con gli eroi o di un tradimento.
Da un lato, Magneto potrebbe sembrare in grado di ricoprire il ruolo di arma segreta. Il controllo del metallo è il suo superpotere principale, ed è ovviamente qualcosa che potrebbe usare come arma contro Doom. Se Doom non conta sul coinvolgimento di Magneto, questo è sicuramente un modo valido per sconfiggere il pesantemente corazzato Doctor Doom in Avengers: Doomsday.
Tuttavia, i fumetti hanno dimostrato che le abilità di Magneto non sono un metodo infallibile per fermarlo. La sua armatura è così avanzata che in passato ha invertito la sua “polarità magnetica” per impedire che i poteri di Magneto funzionassero su di lui. In teoria, potrebbe ricorrere alla stessa tattica in Avengers: Doomsday.
Namor il Sub-Mariner
Tra tutti i personaggi di Avengers: Doomsday, Namor il Sub-Mariner potrebbe avere la più facile apertura contro Doctor Doom. Dopotutto, il Sub-Mariner non è un supereroe a tutti gli effetti e quindi sarebbe qualcuno con cui Doom potrebbe considerare di collaborare. Oltre ad avere un esercito al suo comando, Namor è una delle persone più forti del pianeta, e questo è uno dei motivi per cui Doom lo tiene in grande considerazione.
Poiché i loro tradimenti reciproci sono frequenti quanto le loro collaborazioni, c’è una buona probabilità che finiscano per venire alle mani, mettendo Namor nella posizione di usare la sua incredibile forza contro Doom. È infatti in grado di causare gravi danni a Doom, ma è importante notare che Doom, essendo il genio che è, sarà probabilmente consapevole della debolezza di Namor e avrà un piano per affrontarla nel caso in cui combattano.
La Cosa
Essendo uno dei personaggi più potenti fisicamente dell’universo Marvel, la Cosa dei Fantastici Quattro ha una forza bruta sufficiente per tenere testa anche a Doom. Nei fumetti classici, la Cosa è stata fondamentale per molte delle sconfitte del Dottor Doom, grazie alla sua forza che gli ha permesso di sferrare colpi devastanti al cattivo.
Ma negli ultimi decenni, Doom è diventato significativamente più resistente quando si tratta di affrontare la semplice forza bruta grazie al maggiore uso della magia e alla tecnologia ancora più avanzata della sua armatura. Tuttavia, anche con l’armatura che amplifica la sua forza, di solito non è allo stesso livello di La Cosa.
Grazie al vasto arsenale di Doom, la Cosa probabilmente non sarebbe in grado di batterlo in un duello uno contro uno in Avengers: Doomsday, ma potrebbe comunque dare un contributo significativo al combattimento.
La Donna Invisibile
La forza pura non è l’unica cosa che può essere efficace contro il Dottor Doom. Nonostante sia carente in questo campo, Sue Storm è uno dei personaggi più letali della Marvel, un’idea che I Fantastici Quattro: Gli Inizi contribuisce notevolmente a sostenere.
Con i suoi campi di forza, ha compiuto un’impresa che sarebbe impossibile per la stragrande maggioranza dei personaggi Marvel, ovvero ferire Galactus.
Chiunque sia in grado di rappresentare una minaccia per personaggi come Silver Surfer e Galactus è qualcuno che dovrebbe preoccupare anche Doctor Doom. Ciò è rafforzato dai fumetti, che hanno mostrato la Donna Invisibile usare i campi di forza per tagliare la sua armatura.
Se il Dottor Destino combattesse contro le forze combinate degli eroi dell’MCU, la Donna Invisibile potrebbe essere una delle prime che cercherebbe di eliminare. A patto di avere l’elemento sorpresa, Destino potrebbe immediatamente metterla fuori gioco prima che lei abbia la possibilità di dispiegare i suoi campi di forza.
Thor
Un personaggio ancora più pericoloso per Doom rispetto a La Cosa è il Dio del Tuono interpretato da Chris Hemsworth. Ciò che eleva Thor al di sopra della Cosa in termini di livello di minaccia è che non solo è uno dei personaggi più potenti della Marvel, ma possiede anche una delle sue armi più potenti, Mjolnir, e la capacità di sfruttare i fulmini.
Il Dottor Doom, al massimo della sua potenza, può sconfiggere Thor e lo ha già fatto, ma è vero anche il contrario. Con tutto il suo potere, Thor è più che in grado di tenere testa al Dottor Doom e potrebbe sopraffarlo in un combattimento uno contro uno, a meno che il Dottor Doom non trovi una fonte di potere esterna, simile al suo stato di “Imperatore Doom”.
Sentry
Aggiunta relativamente recente al MCU, Sentry, alias Bob Reynolds, è assolutamente in grado di fare la differenza fisicamente se la squadra di Yelena dovesse affrontare Doctor Doom. Fedele alla sua rappresentazione nei fumetti, il Sentry del MCU è stato riconosciuto come una delle forze più pericolose al mondo.
Sentry possiede una moltitudine di abilità che lo rendono l’equivalente vivente più vicino a Superman nell’MCU in termini di potenza pura. Con la sua forza colossale, Sentry può scambiare colpi con i personaggi Marvel più forti, tra cui Thor e Hulk. Questo lo renderà una risorsa preziosa nella lotta contro Doom, anche se farlo comporterebbe il rischio di scatenare nuovamente il Vuoto.
Il lato oscuro della personalità di Sentry è una minaccia ancora più grande di Bob Reynolds, tanto che è stata avanzata la teoria che Sentry possa essere una pedina nel piano di Doom in Avengers: Doomsday.