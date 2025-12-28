6 personaggi di Avengers: Doomsday in grado di combattere Doctor Doom, classificati in base alle loro possibilità di vittoria

Magneto

Uno dei contemporanei del Dottor Doom nei fumetti Marvel apparirà in qualche modo in Avengers: Doomsday. Arcinemico degli X-Men, Magneto avrà un ruolo nel film. Interpretato da Ian McKellan, ha fatto parte di entrambe le fazioni della squadra degli X-Men del Professor Xavier, quindi è difficile dire quale sarà il suo ruolo nella trama, ma come Namor, ha un passato sia di collaborazione che di rivalità con Doom, quindi uno scontro è certamente possibile, che si tratti di un’alleanza con gli eroi o di un tradimento.

Da un lato, Magneto potrebbe sembrare in grado di ricoprire il ruolo di arma segreta. Il controllo del metallo è il suo superpotere principale, ed è ovviamente qualcosa che potrebbe usare come arma contro Doom. Se Doom non conta sul coinvolgimento di Magneto, questo è sicuramente un modo valido per sconfiggere il pesantemente corazzato Doctor Doom in Avengers: Doomsday.

Tuttavia, i fumetti hanno dimostrato che le abilità di Magneto non sono un metodo infallibile per fermarlo. La sua armatura è così avanzata che in passato ha invertito la sua “polarità magnetica” per impedire che i poteri di Magneto funzionassero su di lui. In teoria, potrebbe ricorrere alla stessa tattica in Avengers: Doomsday.