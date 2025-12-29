Michael Mann svela quando inizieranno le riprese di Heat 2

Il regista Michael Mann ha confermato la data prevista per l’inizio delle riprese del tanto atteso Heat 2. Sebbene i dettagli sul sequel del suo film poliziesco del 1995 siano ancora scarsi, si vocifera che il cast includerà Leonardo DiCaprio, Christian Bale, Austin Butler, Adam Driver, Ana de Armas e il ritorno di Al Pacino.

Il prossimo Heat 2 ha già avuto un percorso tortuoso prima di arrivare sul grande schermo. Inizialmente era previsto per il 2025, ma la produzione è stata ritardata a causa delle trattative sul budget con la Warner Bros., che alla fine ha abbandonato il progetto. Ora è stato affidato alla United Artists con un budget di 150 milioni di dollari. Il produttore Jerry Bruckheimer ha seguito la notizia suggerendo che le riprese principali sarebbero iniziate nell’agosto 2026.

Secondo The Guardian, questa tempistica di produzione (che è stata fissata in vista di un’uscita nel 2027) è stata chiarita ulteriormente dallo stesso Michael Mann. Pur dichiarando alla testata che “nessun film è realizzato finché non viene realizzato”, ha confermato che “al momento stiamo cercando di iniziare il 3 agosto”.

Finora non ha confermato altri dettagli dietro le quinte del film, che sarà basato sull’omonimo romanzo del 2022 scritto da Mann insieme a Meg Gardiner. Tuttavia, supponendo che non sorgano altri ostacoli per Heat 2, questa tempistica di produzione potrebbe offrire qualche indicazione su quando il film potrebbe arrivare nelle sale.

Il precedente stabilito dall’originale Heat è un tempo di produzione inferiore a un anno. Il film è entrato in produzione il 21 febbraio 1995, terminando 107 giorni dopo, l’8 giugno, in vista dell’uscita del film il 15 dicembre.

Ciò non significa necessariamente che il sequel debutterà 10 mesi dopo l’inizio della produzione, perché il fatto che la storia sia un prequel che un sequel allo stesso tempo potrebbe richiedere l’uso della CGI per aumentare il trucco di invecchiamento e ringiovanimento, il che potrebbe prolungare il processo di post-produzione.

In media, il tempo di realizzazione dei film più recenti di Mann è di circa 17 mesi. Pertanto, se Heat 2 seguirà una tempistica simile e inizierà effettivamente la produzione il 3 agosto, potrebbe potenzialmente arrivare nelle sale già nel gennaio 2028, mancando di poco la finestra di uscita prevista per il 2027.