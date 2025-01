Djimon Hounsou si lamenta di essere “sottopagato” e di “fare fatica a guadagnarsi da vivere”

Djimon Hounsou è uno degli attori più prolifici che lavorano a Hollywood oggi. Solo nel regno dei film sui fumetti, ha recitato in Constantine, Guardiani della Galassia, Aquaman, Captain Marvel, Shazam!, Black Adam e Shazam! Fury of the Gods.

Ha anche lavorato tanto ad altissimi livelli artistici, conquistando ben due nomination agli Oscar per Blood Diamond e In America. Ma, nonostante abbia trovato quel livello di successo, l’attore ha recentemente ripensato alla sua carriera in un’intervista con la CNN e ha rivelato di “fare fatica finanziariamente a guadagnarsi da vivere“.

“Faccio ancora fatica a cercare di guadagnarmi da vivere”, ha ammesso Hounsou. “Dopo 30 anni… forse i primi 10 anni sono stati dedicati a cercare di acclimatarmi all’industria, a stabilirmi. Ma sono in questo settore, faccio film da oltre due decenni, ho ricevuto due nomination agli Oscar e ho recitato in molti film di successo, eppure, sto ancora lottando finanziariamente per guadagnarmi da vivere. Sono decisamente sottopagato”.

Djimon Hounsou ha dichiarato di “fare fatica a guadagnarsi da vivere”

“Questo è un segnale che il razzismo sistemico non è qualcosa che puoi prendere alla leggera”, ha detto sul perché crede di non essere pagato quanto i suoi co-protagonisti. “È così profondamente radicato in così tante cose che facciamo in generale. Non lo superi. Devi solo affrontarlo e sopravvivere nel miglior modo possibile”.

Djimon Hounsou non ha condiviso dettagli su quanto poco sia stato pagato rispetto ad altri attori. Non c’è stato alcun chiarimento su come o perché stia lottando dopo aver recitato in film del calibro di Gran Turismo, Rebel Moon – Part One: A Child of Fire, Rebel Moon – Part Two: The Scargiver e A Quiet Place: Day One negli ultimi due anni.

In ogni caso, questa dichiarazione riecheggia ciò che l’attore stesso ha detto nel 2023 quando ha parlato di sentirsi “tremendamente imbrogliato” dal suo stipendio a Hollywood. “Sono cresciuto nel settore con alcune persone che sono assolutamente benestanti e hanno ben pochi dei miei riconoscimenti. Quindi mi sento imbrogliato in termini di finanze e anche in termini di carico di lavoro”, ha detto Hounsou all’epoca.

“Devo ancora dimostrare perché ho bisogno di essere pagato”, ha aggiunto. “Mi vengono sempre incontro con una palla bassa: ‘Abbiamo solo questo per il ruolo, ma ti amiamo così tanto e pensiamo davvero che tu possa dare così tanto’. Film dopo film, è una lotta. Devo ancora incontrare il film che mi ha pagato equamente.”

Le dichiarazioni sono contrastanti non solo con il calibro dei film a cui l’attore partecipa, ma anche rispetto a quello che lui stesso mette al servizio del film ogni volta che compare sullo schermo. La presenza scenica lo rende in grado di poter gestire generi più commerciali, mentre una comprovata sensibilità interpretativa lo ha portato a offrire performance anche molto convincenti, il che rende davvero inaspettata la sua posizione.