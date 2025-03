Doctor Doom sarà l’eroe della sua stessa storia, secondo i Fratelli Russo

Al Comic-Con di San Diego dell’anno scorso, i Marvel Studios hanno scioccato il mondo annunciando che Robert Downey Jr. sarebbe tornato nell’MCU come Doctor Doom in Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars.

L’attore è stato una delle maggiori attrazioni al botteghino dei Marvel Studios nei panni di Iron Man e, con il franchise in difficoltà dall’uscita di Avengers: Endgame nel 2019, quei film potrebbero trarre vantaggio da tutto l’aiuto possibile.

Parlando con Omelete, i fratelli Russo hanno confermato che Downey era stato scelto per interpretare Doom prima che accettassero di tornare. “Quello era Kevin [Feige], e la cosa interessante è che quella conversazione è avvenuta un po’ di tempo fa”, ha confermato Joe. “E poi Robert ha provato a convincerci a farlo, e noi abbiamo detto ‘no’, stranamente perché avevamo detto che non saremmo tornati.”

Ammettendo che “hanno resistito per un po’” perché non “avevano un modo per entrare”, ha aggiunto, “Un giorno, Steve McFeely, uno dei nostri collaboratori chiave, ha detto: ‘Ho un’idea’. Ci ha chiamato e noi abbiamo detto, ‘Questa è la storia, quella storia deve essere raccontata. È una storia davvero potente.'”

Sembra che la più grande attrazione di quella storia sia Doom stesso, come ha continuato il regista dicendo, “Amiamo i cattivi che pensano di essere gli eroi delle loro storie… è allora che diventano tridimensionali e quando diventano più interessanti.”

Thanos è apparso solo per pochi minuti sullo schermo prima di diventare il protagonista in Avengers: Infinity War, ma Doom non è stato nemmeno accennato prima d’ora. Un’apparizione dopo i titoli di coda in The Fantastic Four: First Steps sembra probabile, ma per i Russo “gran parte della [loro] attenzione è rivolta” a rendere Victor un antagonista avvincente. “Quando hai un attore come Robert Downey, devi creare un personaggio ben delineato e tridimensionale per il pubblico”, ha anticipato Joe.

Tutto quello che sappiamo su Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday arriverà nelle sale il 1° maggio 2026, mentre Avengers: Secret Wars è previsto per il 7 maggio 2027.

Entrambi i film saranno diretti da Joe Russo e Anthony Russo, che faranno anche il loro ritorno nell’MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Al momento non si hanno certezze sugli attori che comporranno il cast del film, né su precisi elementi di trama.

Il ritorno di Downey nel MCU è stato annunciato al Comic-Con dello scorso anno, dove è stato svelato che l’attore interpreterà Victor Von Doom nei prossimi due film dei Vendicatori. A dicembre Deadline ha riportato la notizia che Chris Evans sarebbe tornato nell’universo Marvel in un ruolo ancora da definire. Un altro casting per il prossimo Avengers: Doomsday è quello di Hayley Atwell, che dovrebbe riprendere il suo ruolo di Agente Carter.