I fratelli Russo definiscono l’AI uno “strumento prezioso”

The Electric State non ha ricevuto recensioni positive da quando è stato lanciato su Netflix la scorsa settimana e, prima del loro ritorno nell’MCU, i fratelli Russo, Joe e Anthony, sono stati anche criticati per quella che alcuni ritengono una controversa interpretazione dell’uso dell’intelligenza artificiale nei film.

Parlando con The Hollywood Reporter, Anthony Russo l’ha definita uno “strumento prezioso”, il che ha portato a preoccupazioni sul fatto che l’intelligenza artificiale potrebbe essere utilizzata nei prossimi film di Avengers.

“Dobbiamo affrontare l’intelligenza artificiale nello stesso modo in cui affrontiamo tutte le innovazioni tecnologiche”, ha affermato. “È potenzialmente uno strumento prezioso, ma è il tipo di strumento di cui gli artisti devono sempre mantenere il controllo, ma avrà un ruolo prezioso nel processo creativo e nel processo di realizzazione del film”.

In una conversazione separata con il Times, Joe Russo ha confermato di aver utilizzato l’IA per la modulazione vocale in The Electric State e ha condiviso: “Ci sono molte accuse e iperboli perché le persone hanno paura. Non capiscono. Ma alla fine vedrete l’IA utilizzata in modo più significativo”.

I due registi sono stati impegnati nel tour promozionale di The Electric State di netflix, ma tutti li aspettano al timone dei prossimi film degli Avengers. Avengers: Doomsday arriverà nelle sale il 1° maggio 2026, mentre Avengers: Secret Wars è previsto per il 7 maggio 2027.