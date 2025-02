Dune 3: le riprese potrebbero avere inizio quest’estate

Sembra che Denis Villeneuve stia davvero puntando a girare il terzo capitolo della sua serie di film di successo Dune quest’estate. Il team, stando a quanto riportato da Deadline, è in pre-produzione e si sta preparando da un po’ di tempo dietro le quinte per cercare di preparare il set per un inizio estivo. Giugno sembra essere troppo presto, ma l’estate è l’obiettivo, a patto che gli elementi chiave vadano al loro posto (disponibilità degli attori, ecc.). Se ciò venisse confermato, Dune 3 entrerebbe dunque in produzione ben prima di quanto inizialmente previsto.

Dune – Parte Due, interpretato da Timothée Chalamet e Zendaya, ha guadagnato più di 700 milioni di dollari al botteghino mondiale dopo l’uscita dello scorso anno. Sia Dune che Dune – Parte Due hanno ottenuto anche la nomination agli Oscar come miglior film, confermando il successo della serie all’interno dell’industria. Il terzo capitolo vedrà Villeneuve completare la trilogia adattando il romanzo sequel di Frank Herbert, Dune Messiah, ovvero il completamento della storia di Paul Atreides.

Nel romanzo, Paul “Muad’Dib” Atreides ha governato come imperatore per ormai 12 anni. Accettando il ruolo di messia per i Fremen, ha scatenato una jihad che ha conquistato la maggior parte dell’universo conosciuto, ma è impotente a fermare gli eccessi letali del carrozzone religioso che ha creato. Di certo, un inizio a metà tarda estate troverebbe libera Zendaya, il cui calendario è piuttosto fitto di impegni tra il nuovo film di Christopher Nolan, The Odyssey, la terza stagione di Euphoria e il quarto film di Spider-Man della Marvel.

Non si sa ancora nulla sui luoghi delle riprese, ma entrambi i film precedenti sono stati girati in gran parte negli Origo Studios, in Ungheria, in Giordania e ad Abu Dhabi. La Warner Bros/Legendary non ha ancora fissato la data di uscita del film, anche se la scorsa estate è stato riferito che lo studio aveva in serbo uno slot per il dicembre 2026 per un “film evento di Denis Villeneuve”. Se le riprese del film dovessero iniziare quest’estate, si tratterebbe di un periodo più comprensibile per completare il tutto. Ad ora, inoltre, il titolo del terzo film non è ancora stato stabilito ufficialmente, anche se potrebbe essere semplicemente chiamato Dune – Parte Tre.

Cosa significano le riprese nell’estate 2025 per Dune 3

L’estate del 2026 non è mai stata una finestra realistica per l’inizio delle riprese di Dune 3, se Villeneuve intende davvero finire il film in tempo per l’uscita di dicembre 2026. Iniziare le riprese a giugno di quest’anno rende la data di uscita un obiettivo più raggiungibile, dato il lungo processo di post-produzione e montaggio necessario per un film di queste dimensioni. Villeneuve ha poi affermato che questo sarà il suo ultimo film di Dune, ma spera che altri si assumano il compito di adattare altri libri della serie di Herbert.

Lo stesso Villeneuve ha recentemente ipotizzato a Deadline che le riprese di Dune 3 sarebbero iniziate nel 2026, ma ha anche indicato che il lavoro stava procedendo rapidamente e che avrebbe potuto “tornare dietro la macchina da presa più velocemente di quanto pensi”. Il regista ha anche avvertito che “questi film richiedono molto tempo per essere realizzati, quindi è meglio non dire ad alta voce quando potrei girare”. Villeneuve ha anche detto di non voler affrettare il processo, quindi si può presumere che non stia accelerando Dune 3 su sollecitazione dello studio, ma che sia realmente pronto a partire.