Il film evento di Steven Spielberg spostato a giugno 2026

Come riportato da Deadline, il prossimo film evento di Steven Spielberg con la Universal non arriverà più al cinema il 15 maggio 2026, bensì il 12 giugno dello stesso anno, occupando uno slot precedentemente occupato dal prossimo film senza titolo del duo premio Oscar I Daniels (Everything Everywhere All at Once). Il film, la cui trama è ancora sotto chiave e che si dice parli di UFO, si trova ora in una posizione migliore nel calendario, condividendo il fine settimana con il reboot di Scary Movie e sulla scia di Masters of the Universe degli Amazon MGM Studios e precedendo di una settimana Toy Story 5 della Disney/Pixar.

Nel complesso, si tratta quindi di una finestra meno competitiva per il pubblico del film. Nella data precedente, il film diretto da Spielberg e scritto da David Koepp sarebbe stato affiancato dal nuovo Avengers: Doomsday due settimane prima e The Mandalorian & Grogu appartenente al franchise di Star Wars, una settimana dopo. Uscendo il 12 giugno, il nuovo film di Spielberg potrà invece avere il giusto spazio per una promozione che gli permetta di avere quanta più attenzione possibile. A questo punto non resta che attendere maggiori informazioni su questo misterioso progetto.

Cosa sappiamo sul nuovo film di Steven Spielberg

Il prossimo film, attualmente senza titolo, segna il ritorno di Spielberg al genere fantascientifico insieme allo sceneggiatore e collaboratore di lunga data David Koepp. Il film dovrebbe richiamare i precedenti film di Spielberg, che ricordano Incontri ravvicinati del terzo tipo ed E.T. Ancora senza titolo, il film dovrebbe inoltre essere interpretato da Emily Blunt, Josh O’Connor, Colman Domingo, Colin Firth, Wyatt Russell e Eve Hewson. Al momento, però, non è noto quali ruoli questi attori ricopriranno nel film.

In particolare, Spielberg non realizza un blockbuster di fantascienza molto apprezzato da tempo. Il suo ultimo sforzo nel genere è stato Ready Player One nel 2018, che ha ricevuto reazioni contrastanti. Prima di allora, La guerra dei mondi del 2005 è stata la sua ultima uscita fantascientifica di rilievo. Tuttavia, il curriculum di Spielberg nel genere è leggendario, con film come Minority Report e classici già citati Incontri ravvicinati del terzo tipo ed E.T. Mentre l’acclamato The Fabelmans si allontanava dai soliti blockbuster del regista, l‘imminente progetto fantascientifico di Spielberg segna il suo ritorno alla cinematografia su larga scala e ad alto tasso di spettacolo.