Euphoria – Stagione 3: cast, storia e tutto ciò che sappiamo

La seconda stagione della serie drammatica per adolescenti di successo della HBO con Zendaya si è conclusa nel febbraio 2022 e tre anni dopo stanno arrivando le notizie sulla terza stagione di Euphoria. Dopo la prima del 2019, la seconda stagione di Euphoria ha richiesto molto tempo, con oltre due anni tra la prima e la seconda stagione (tranne due episodi speciali incentrati sul personaggio di Zendaya, Rue, e sul personaggio di Hunter Schafer, Jules). La seconda stagione di Euphoria si è rivelata controversa anche se la sua popolarità è salita alle stelle, promuovendo accese discussioni sullo show sui social media sia sul dramma dietro le quinte che su alcune delle decisioni creative prese durante la sua messa in onda.

La seconda stagione di Euphoria riprende qualche tempo dopo gli eventi del finale della prima stagione, con Rue che ha avuto una ricaduta ed è ancora in conflitto con la sua (ormai ex) ragazza Jules dopo che l’ha lasciata alla stazione ferroviaria. Jules non sa che Rue ha avuto una ricaduta, anche se è subito chiaro che qualcosa non va. Non è chiaro cosa succederà in Euphoria, dato che il finale della seconda stagione non dipinge un quadro chiaro di come potrebbe essere il futuro della serie. Nonostante questi difetti, la sicurezza con cui la serie è stata realizzata indica che la terza stagione di Euphoria potrebbe superare la precedente.

Le ultime notizie sulla terza stagione di Euphoria

La terza stagione è finalmente in fase di ripresa

Con la notizia che arriva più di tre anni dopo il finale della seconda stagione, l’ultimo aggiornamento conferma finalmente che la terza stagione di Euphoria è in fase di ripresa. Dopo molti mesi di aggiornamenti sul se-lo-faranno-o-non-lo-faranno riguardo alla serie originale della HBO, il network via cavo premium ha finalmente annunciato su X (ex Twitter) che il dramma crudo per giovani adulti era effettivamente in corso. Il post include la semplice didascalia “La terza stagione di Euphoria è in produzione” e un’immagine di Zendaya nei panni di Rue che si guarda alle spalle con aria cupa.

Sebbene l’aggiornamento sia certamente entusiasmante, nessuno dei partecipanti alla terza stagione ha ancora rivelato una tempistica di produzione completa. Tuttavia, con un ritardo di tre anni tra le stagioni (finora), forse la HBO vorrà girare la terza stagione il più rapidamente possibile. Allo stato attuale, non è nota alcuna data di uscita per la terza stagione di Euphoria.

Stato della produzione della terza stagione di Euphoria

Le riprese sono iniziate a febbraio 2025

Anche se la terza stagione di Euphoria ha ricevuto il via libera dalla HBO nel 2022, ciò non significa che uscirà presto. Tra i ritardi dovuti alla programmazione e la perdita di gran parte del 2023 a causa degli scioperi di Hollywood, è stato ora rivelato che la terza stagione di Euphoria non tornerà fino al 2026. La HBO deve ancora fornire una finestra di uscita più specifica in questo momento.

La prima notizia positiva riguardo alla terza stagione è arrivata a luglio 2024 con l’annuncio che le riprese dei nuovi episodi inizieranno a gennaio 2025. Il capo della HBO Casey Bloys ha confermato con enfasi la data delle riprese di gennaio 2025 in una dichiarazione di novembre 2024, e ha rivelato che la terza stagione avrà otto episodi. Purtroppo, più ci vorrà per la terza stagione di Euphoria, più il pubblico rischia di abbandonare. Le riprese sono state annunciate all’inizio di febbraio 2025, ma non è stata rivelata alcuna tempistica.

Gli scioperi WGA e SAG/AFTRA sono durati da maggio a novembre 2023 e hanno portato a ritardi o sospensioni di molte produzioni televisive e cinematografiche.

Dettagli sul cast della terza stagione di Euphoria

Chi tornerà e chi non tornerà per la terza stagione?

Sebbene non ci siano stati annunci ufficiali sul casting della terza stagione di Euphoria, due ritorni sembrano già confermati. Dominic Fike ha recentemente rivelato che “assolutamente” tornerà nella terza stagione nei panni di Elliot (tramite NME). Il dirigente della HBO Casey Bloys ha anche confermato che Zendaya tornerà nei panni di Rue nella terza stagione di Euphoria, dopo i dubbi che la megastar non sarebbe tornata per concentrarsi su altri progetti. Purtroppo, dopo la morte di Angus Cloud, Fez probabilmente non apparirà nella terza stagione di Euphoria. Anche se è possibile un nuovo casting, la performance unica e memorabile di Cloud renderebbe il rischio enorme.

La terza stagione sarà senza Gia, interpretata da Storm Reid, e la giovane star non riprenderà il suo ruolo. Mentre il resto del cast principale dovrebbe tornare, l’unico punto interrogativo era Barbie Ferreira nel ruolo di Kat Hernandez. Dopo diversi scontri con lo showrunner Sam Levinson, la Ferreira ha finalmente annunciato che avrebbe lasciato Euphoria perché non le piaceva la direzione che stava prendendo il suo personaggio. L’attrice ha rivelato il motivo della sua partenza, dicendo (tramite Cinema Blend):

“Penso che il mio personaggio, che amo così tanto, non avesse un posto dove andare. … Penso che ci fossero posti dove avrebbe potuto andare. Penso solo che non si sarebbe adattato alla serie. Non so se le avrebbe reso giustizia.”

Gli attori che torneranno per la terza stagione includono:

Zendaya interpreta Rue

Alexa Demie interpreta Maddy

Sydney Sweeney interpreta Cassie

Jacob Elordi interpreta Nate

Hunter Schafer interpreta Jules

Maude Apatow interpreta Lexi

Dominic Fike interpreta Elliot

Colman Domingo interpreta Ali

Dettagli della trama della terza stagione di Euphoria

Cosa succederà nella terza stagione?

Nonostante una corsa controversa e un finale un po’ confuso, il finale della seconda stagione di Euphoria apre numerose possibilità per la storia della terza stagione di Euphoria. Anche se non è chiaro dove siano diretti alcuni personaggi (Rue sembra essere sulla via della redenzione, ma c’è anche un accenno a una possibile ricaduta), ci sono relazioni che devono essere seguite. La terza stagione vedrà anche un salto temporale che porterà i personaggi fuori dall’ambiente scolastico, anche se non è chiaro dove finiranno.

La morte di Angus Cloud richiederà probabilmente alcuni cambiamenti nella storia per tener conto della sua assenza.

Dalla caduta di Fez e la sua reazione alla morte di Ashtray, alla relazione tra Cassie e Maddy (e la storia d’amore della prima con Nate), c’è molto da scoprire nella terza stagione di Euphoria. Tuttavia, la morte di Angus Cloud richiederà probabilmente alcuni cambiamenti nella storia per giustificare la sua assenza. Dopo che altri personaggi come Kat, Jules ed Elliot sono stati messi da parte, però, non è chiaro cosa li attenda nella prossima stagione.