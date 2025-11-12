HomeCinema News2025

Millie Bobby Brown conferma che Enola Holmes 3 realizzerà una delle trame più importanti

Millie Bobby Brown 2025
L'attrice britannica Millie Bobby Brown. Foto di Image Press Agency via DepositPhotos.com

Con l’arrivo di Enola Holmes 3 su Netflix, la serie con protagonista Millie Bobby Brown porterà finalmente la trama principale a un livello superiore. Con il ritorno della star britannica nel ruolo della brillante detective per la terza volta, la trilogia è pronta a concludere uno degli archi narrativi sviluppati fin dal primo film.

Durante una nuova intervista con Collider, la Brown ha condiviso un entusiasmante aggiornamento su Enola Holmes 3. Pur sottolineando di essere “davvero, davvero entusiasta che la gente lo veda”, ha aggiunto: “Penso che sarà un’Enola Holmes molto diversa da quella che avete visto finora”.

Tuttavia, la Brown ha concluso la sua risposta dicendo: “Avete chiesto romanticismo, quindi vi daremo romanticismo”. Dato che il finale di Enola Holmes 2 li ha portati ad avvicinarsi, è naturale che il terzo capitolo li porti ancora più avanti nella loro storia d’amore.

Enola Holmes 3 è stato annunciato per la prima volta nel novembre 2024, quando Philip Barantini è stato scelto per dirigere il terzo capitolo, sostituendo così Harry Bradbeer, che ha diretto i primi due film. Jack Thorne, che ha scritto i film precedenti, è stato richiamato per l’ultimo seguito.

Le riprese principali di Enola Holmes 3 sono terminate il 27 giugno 2025, con il ritorno di diversi membri del cast dei precedenti capitoli. Nell’aprile 2025, Tudum ha annunciato ufficialmente che Henry Cavill, Louis Partridge, Helena Bonham Carter, Himesh Patel e Sharon Duncan-Brewster sarebbero tornati rispettivamente nei panni di Sherlock Holmes, Tewkesbury, Eudoria Holmes, il dottor John Watson e Moriarty.

Sebbene i dettagli della trama siano ancora segreti, secondo Deadline, in un articolo del 21 novembre 2024, il terzo film punta a essere più cupo e “un po’ più adulto”. Secondo le loro fonti, il regista ha proposto Enola Holmes 3 per fare ciò che Harry Potter e il prigioniero di Azkaban è riuscito a fare per il franchise della Warner Bros.

Tudum ha anticipato la trama come segue: “L’avventura porta la detective Enola Holmes a Malta, dove i sogni personali e professionali si scontrano in un caso più intricato e insidioso di qualsiasi altro lei abbia mai affrontato prima”. Al momento, Netflix non ha ancora comunicato la data di uscita di Enola Holmes 3.

