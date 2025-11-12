Predator: Badlands prepara il franchise alla prima Yautja femmina?

Sebbene un sequel di Predator: Badlands non sia ancora stato annunciato, le scene finali del film lasciano sicuramente spazio a un seguito, anticipando l’introduzione di un personaggio che rappresenta una novità assoluta per il franchise di Predator.

Dopo aver eliminato Tessa e il suo equipaggio di sintetici Weyland-Yutani, Dek, Thia e Bud si dirigono verso Yautja Prime, dove il giovane guerriero affronta il padre in un duello. Nonostante Njohrr usi ogni sporco trucco possibile, il suo figlioletto prevale e si guadagna il mantello, mentre Bud, ora molto più grande, sconfigge definitivamente il capo degli Yautja staccandogli la testa a morsi.

A questo punto, lo schermo sfuma in nero per la sigla, ma torniamo immediatamente a Yautja Prime, mentre Dek e il suo nuovo clan osservano una flotta di navi avvicinarsi in lontananza. Thia chiede chi potrebbe guidarli, e Dek risponde: “È mia madre”.

Sebbene abbiamo visto delle Predator donne nei fumetti e forse nel film d’animazione Killer of Killers (non sono state mostrate, ma ci saranno state sicuramente alcune donne in quella folla enorme), non sono ancora apparse in un film live-action. Non vediamo la madre di Dek, ma qualcosa ci dice che non si congratulerà con il figlio per la sua vittoria!

Durante un’intervista con Variety, il regista Dan Trachtenberg ha parlato del finale e di cosa potrebbe significare l’introduzione della madre di Dek per un potenziale sequel: “Ciò che adoro di quel finale è che funziona come un colpo di scena finale nella storia che abbiamo appena visto, ma crea anche un’aspettativa per qualcosa che trovo piuttosto groovy. Se dovessi andare avanti, non credo che sarebbe l’unica ragione, ma sarebbe un elemento molto interessante da includere.

La cosa fantastica è che ora abbiamo tutti questi personaggi interessanti, e chissà quale sarà il prossimo? Non sapevo che il prossimo sarebbe stato “Killer of Killers” o la storia di Dek, e poi abbiamo finito per fare entrambe le cose contemporaneamente. Ci sono molte porte aperte da attraversare in seguito, questo è certo.”

Alcuni materiali dell’universo espanso descrivono le Yautja femmine come più dominanti e aggressive dei maschi, quindi sarà interessante vedere se un potenziale sequel di Badlands adotterà un approccio simile.

Per quanto riguarda la situazione attuale con un altro film, Trachtenberg ha un’idea di dove vorrebbe portare la storia, ma chiarisce che i piani potrebbero sempre cambiare. “Può tutto andare in fumo una volta che iniziamo a mettere nero su bianco le cose, ma ho guardato il più lontano possibile per sentirmi a mio agio con quello che sto facendo. Ogni film è un pensiero completo, non molto diverso dai primi film Marvel prima del primo film sugli Avengers, dove è come se fossero grandi film, e guarda caso, stavamo effettivamente preparando il terreno affinché le cose potessero unirsi in modo delizioso. Ma non era tipo, ‘Guarda come tutto è interconnesso all’improvviso!’ Quindi sto cercando di imparare questa lezione e di assicurarmi che tutti i film che realizziamo siano idee fantastiche per film a sé stanti.”

Predator: Badlands è diretto dal regista Dan Trachtenberg (Prey, 10 Cloverfield Lane) e segna l’attesissimo ritorno del franchise sul grande schermo con una storia che amplia e ridefinisce l’universo di Predator.

Ambientato nel futuro su un pianeta remoto e letale, Badlands segue un giovane Predator emarginato (interpretato dall’esordiente Dimitrius Schuster-Koloamatangi) che trova un’improbabile alleata in Thia (la candidata agli Emmy e ai Golden Globe Elle Fanning) mentre intraprende un viaggio pericoloso alla ricerca dell’avversario definitivo.