Gemma Chan commenta il futuro di Sersi nel MCU: “Ci sono affari in sospeso…”

Quando Eternals , Angelina Jolie, Gemma Chan e Richard Madden, è uscito nel 2021, è diventato il primo film “Rotten” dei Marvel Studios, ovvero il primo film dello studio che avesse un punteggio negativo sull’aggregatore Rotten Tomatoes. Tra questo e il fatto che è uscito durante gli ultimi mesi della pandemia, il film ha faticato ad avere un impatto significativo al botteghino e ha incassato solo 402 milioni di dollari in tutto il mondo.

Sebbene non si possa negare che fosse un po’ troppo affollato di elementi, c’era molto in Eternals che ha funzionato. Il film ha probabilmente una cattiva reputazione immeritata, in particolare perché ha mostrato un lato diverso del MCU e ha preparato il terreno per emozionanti storie future.

Sfortunatamente, quattro anni dopo, i Marvel Studios non hanno ancora annunciato i piani per risolvere il grande cliffhanger del film. Di conseguenza, non è chiaro quando o dove scopriremo cosa ne è stato degli Eterni portati via dalla Terra da Arishem per il giudizio dopo il loro ruolo nell’impedire l’emersione di Tiamut. A questo punto, è difficile scrollarsi di dosso la sensazione che non rivedremo mai più la squadra… incluso Starfox di Harry Styles.

ComicBook.com ha recentemente parlato con l’attrice di Sersi Gemma Chan, che in precedenza ha interpretato Minn-Erva in Captain Marvel, e le ha chiesto se sa qualcosa sui piani per Eternals 2. “Non si sa mai. Spesso siamo le ultime persone a scoprirlo”, ha risposto. “Non lo so, sto mantenendo la fede. Ho la sensazione che ci siano affari in sospeso e che ci sia ancora altra storia da raccontare, ma vedremo”.

Captain America: Brave New World ha affrontato parte di quegli affari in sospeso rivelando che Tiamut, ora conosciuta come Celestial Island, è la fonte dell’Adamantio nell’MCU. C’erano dei piani per il danese Whitman di Kit Harington come co-protagonista in Blade, ma sono stati scartati chissà quante bozze di sceneggiatura fa.

La trama e il cast di Eternals

Eternals, il terzo film della Fase Quattro dell’Universo Cinematografico Marvel diretto dalla regista vincitrice dell’Academy Award Chloé Zhao, è arrivato il 3 novembre 2021 nelle sale italiane. Il film targato Marvel Studios Eternals presenta un nuovo team di supereroi dell’Universo Cinematografico Marvel: l’epica storia, che abbraccia migliaia di anni, mostra un gruppo di eroi immortali costretti a uscire dall’ombra per unirsi contro il più antico nemico dell’umanità, i Devianti.

Il cast di Eternals comprende Richard Madden, che interpreta l’onnipotente Ikaris; Gemma Chan, che interpreta Sersi, amante dell’umanità; Kumail Nanjiani, che interpreta Kingo, dotato dei poteri del cosmo; Lauren Ridloff, che interpreta la velocissima Makkari; Brian Tyree Henry, che interpreta l’intelligente inventore Phastos; Salma Hayek, che interpreta la leader saggia e spirituale Ajak; Lia McHugh, che interpreta Sprite, eternamente giovane e al tempo stesso piena di saggezza; Don Lee, che interpreta il potente Gilgamesh; Barry Keoghan, che interpreta il solitario Druig; e Angelina Jolie, che veste i panni dell’impetuosa guerriera Thena. Kit Harington interpreta Dane Whitman.