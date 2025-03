Sucker Punch: la spiegazione del finale del film di Zack Snyder

Zack Snyder è noto al pubblico mondiale soprattutto per il suo lavoro sul DC Extended Universe come regista dei blockbuster L’uomo d’acciaio, Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League. Prima di portare sul grande schermo l’universo condiviso della DC Comics, però, ha intrecciato mondi su mondi con un’opera originale: Sucker Punch. Diretto e co-scritto da Snyder, questo film è stato deriso dalla critica alla sua uscita in sala nel 2011, in parte perché la sua trama – compreso l’atto finale un po’ tortuoso – è stata ritenuta incomprensibile da molti.

Ancora oggi, a distanza di anni dall’uscita nelle sale, la vera storia del film rimane aperta all’interpretazione, il che significa che per spiegarne il finale bisogna guardare a più di un punto di vista. Quindi, con la consapevolezza che è ancora possibile trarre le proprie conclusioni su questa fantasia d’azione che ha suscitato molte polemiche, in questo articolo proponiamo una spiegazione dell’atto finale di Sucker Punch, andando alla scoperta dei vari personaggi e di tutti gli elementi utili per la comprensione della storia.

Di chi è questa storia?

Partiamo proprio dalla storia. Uno dei punti chiave della comprensione di Sucker Punch è determinare da quale punto di vista questa viene effettivamente raccontata. Come per molti altri film, si potrebbero evocare diverse teorie con almeno un briciolo di prove a sostegno, ma nel caso di Sucker Punch ce ne sono tre in particolare che spiccano. La prima e più semplice è che si tratta della storia di Babydoll (Emily Browning), che viene rinchiusa in un manicomio e si allea con quattro amiche per fuggire. Nel processo, immagina che il manicomio sia un club/bordello e immagina i suoi “balli” all’interno della fantasia del club come elaborate sequenze di battaglia.

Alla fine Babydoll non riesce a fuggire, ma la sua fantasia aiuta a raccontare la storia di come ha invece fatto uscirne la sua amica Sweet Pea (Abbie Cornish) al suo posto. La seconda interpretazione prevede che tutto questo sia accaduto, ma che la fantasia sia nella testa di Sweet Pea, che immagina i suoi amici che l’hanno salvata come grandi guerrieri in una storia epica. La terza, la più complessa, è che quasi nulla del film sia “realmente” accaduto e che sia tutta una fantasia che si svolge nella testa di Sweet Pea mentre sta per essere lobotomizzata. Durante la visione del film, è un esercizio interessante tenere a mente tutte e tre le possibilità.

Tutto il mondo è un palcoscenico

Sebbene molte delle immagini di fantasia presenti in Sucker Punch siano semplicemente belle da vedere, alcuni dettagli visivi hanno un significato più profondo, tra cui la prima cosa che ci viene mostrata nel film. Snyder apre mostrandoci la cameretta di un bambino su un palcoscenico, per poi dissolverla nella camera da letto di Babydoll mentre si svolge la morte di sua madre. Quando Babydoll arriva al manicomio, vediamo un altro palcoscenico nel “teatro”, la stanza dove la dottoressa Gorski (Carla Gugino) incoraggia i suoi pazienti a recitare e ad elaborare i loro traumi. È lì, seduto sul palcoscenico su un letto che assomiglia a una versione logora di quello di Babydoll, che vediamo per la prima volta Sweet Pea. È anche lì che il dottor Gorski dice a Sweet Pea che ha il controllo.

La volta successiva in cui vediamo un palcoscenico è nella fantasia del club, e Sweet Pea si lamenta con Gorski del fatto che il ballo in cui dovrebbe interpretare una donna lobotomizzata ha bisogno di un intervento e dovrebbe essere sostituito con qualcosa di più “commerciale”. Il motivo ricorrente del palcoscenico gioca molto sul tema della performance come salvezza, in particolare quando Babydoll “balla” per ottenere ciò che le serve per fuggire. Ma se ci segnalasse anche che tutto questo fa parte del controllo di Sweet Pea sul suo piccolo mondo, compresa la sequenza di apertura nella camera da letto di Babydoll? E se fosse Sweet Pea a rivivere il proprio trauma, mentre la fantasia del club è Sweet Pea che sta elaborando lo stesso trauma?

Il “mondo reale” di Sucker Punch sembra mostrarci una sola lobotomia: quella di Babydoll, con il preludio nei minuti iniziali del film e le conseguenze nei minuti finali. C’è però una seconda sequenza di lobotomia all’inizio della fantasia del club, che Sweet Pea interrompe per sostenere che una finta lobotomia sul palco non è adatta alla “star dello spettacolo”. Anche in questo caso, il film ci offre essenzialmente due versioni della stessa storia. Possiamo scegliere di credere che questa sia la storia di Babydoll, che sia stata lei a creare il mondo fantastico e che la sua lobotomia vi ponga fine sacrificandosi per permettere a Sweet Pea di fuggire dal manicomio, e questa è una risposta abbastanza semplice. Ma non è l’unica.

Mostrandoci Sweet Pea che interrompe la propria lobotomia, il film offre l’idea che lei, almeno nella sua mente, stia cambiando il modo in cui la sua storia viene raccontata. Invece di essere una malata di mente che va sotto i ferri, è una guerriera che combatte per essere libera attraverso le sequenze di battaglia, e la parrucca è un’allusione al fatto che Babydoll in realtà non è una persona a sé stante, ma un personaggio ribelle che Sweet Pea ha creato come meccanismo di coping psicologico. Anche se alla fine viene comunque lobotomizzata, Sweet Pea è “libera” perché il malvagio Blue (Oscar Isaac) non può più raggiungere la vera lei.

La storia di due sorelle

Il parallelismo tra le storie di Babydoll e Sweet Pea in Sucker Punch continua con la rivelazione che Rocket (Jena Malone) è la sorella di Sweet Pea, e che Sweet Pea si trova nel club (e per estensione nel manicomio) perché ha inseguito Rocket quando è scappata di casa. Babydoll è stata ricoverata in manicomio dal patrigno violento e avido di denaro (Gerard Plunkett) perché ha accidentalmente ucciso la sua sorellina nel tentativo di salvarla, cosa che lui ha usato come pretesto per la sua instabilità mentale. Quindi, sia Babydoll che Sweet Pea sono arrivate al punto in cui si trovano perché hanno avuto problemi con le loro sorelle.

Sorelle che finiscono entrambe per perdere, dato che Rocket si sacrifica lanciandosi contro il coltello del cuoco nel locale, salvando la vita di Sweet Pea. Nella sequenza di apertura del film, Sweet Pea parla nella narrazione di trovare “angeli custodi” in luoghi improbabili. In particolare, in quella sequenza vengono tutti fuori e sono tutti diretti ad aiutarla. Babydoll è il catalizzatore che ha scatenato tutto, Amber (Jamie Chung) è sia l’abile pilota nelle sequenze di fantasia che quella che la salva dal coltello, mentre Rocket è il corpo sacrificale tra Sweet Pea e la morte. In quel momento, diversi temi del film si scontrano e il particolare parallelismo tra le sorelle morenti suggerisce sia che Sweet Pea e Babydoll si capiscono a vicenda e sono destinate a combattere insieme, sia che forse sono la stessa cosa.

Rocket, Amber e Blondie

Sucker Punch è un film incentrato principalmente sulle personalità di Sweet Pea e Babydoll, sia che vengano viste come due individui o come due parti di un’unica mente. Ma che dire delle altre tre donne: Rocket, Amber e Blondie (Vanessa Hudgens)? Di ognuna di loro sappiamo ben poco e alla fine del film non abbiamo ancora imparato molto su di loro. Forse perché sono tutte sfaccettature della personalità di Sweet Pea. Quando recita il suo mondo su quel palcoscenico, prende i volti familiari del manicomio e li inserisce in nuovi ruoli, compreso quello della sorella perduta. Questo spiegherebbe anche perché la morte di queste donne non viene menzionata dal dottor Gorski alla fine del film: Quelle “morti” sono immaginarie.

La caduta di Blue

In un modo o nell’altro, Sweet Pea è quindi libera alla fine di Sucker Punch. A seconda della teoria a cui si crede, o è una persona reale che è scappata dal manicomio ed è salita su un autobus diretto a ovest, oppure si immagina così da qualche parte nel profondo del suo cervello dopo essere stata lobotomizzata. In ogni caso, l’intero sforzo di fuga ha portato alla caduta di Blue, l’inserviente corrotto. Dopo una settimana di caos, la sua operazione clandestina ha iniziato a perdere colpi. Da quel momento, a Gorksi è bastato dare un’occhiata a una cartellina per smascherarlo. Così, che a farlo fosse stata Babydoll stessa o il personaggio di Babydoll all’interno di Sweet Pea, Blue è stato portato alla rovina.

Possiamo leggere la reazione di Blue alla lobotomia di Babydoll in due modi: o questa nuova ragazza è arrivata nel suo manicomio ed era così affascinante che non è riuscito a sopportare la sua lobotomizzazione, oppure il personaggio di Babydoll era all’interno di Sweet Pea e lui se ne è innamorato, solo per vederselo portare via dalla lobotomia. A Gorski urla “Queste sono le mie ragazze!”, quindi potrebbe riferirsi a cinque ragazze nel manicomio o a cinque personalità all’interno di un’unica ragazza. In qualsiasi modo si interpreti il suo delirio alla fine del film, è stato così intenso che, quando è andato a fondo, ha deciso di portare con sé qualcun altro.

In particolare, ha quasi subito coinvolto il patrigno di Babydoll, che lo aveva corrotto in cambio di una lobotomia all’inizio del film. Sucker Punch non ci mostra quanto Blue sia disposto a raccontare alla polizia, né quanto sappia realmente di ciò che è accaduto a casa di Babydoll, ma il suo appello “Vi dirò tutto!”, unito alla reazione nervosa che gli altri inservienti iniziano ad avere nei suoi confronti, suggerisce che la vera vittoria delle ragazze potrebbe essere quella di portare alla luce e porre fine a un vasto giro di corruzione e abusi.

La spiegazione del finale di Sucker Punch

In Sucker Punch ci sono dunque numerosi indizi a sostegno sia dell’interpretazione che tutto stia accadendo nella testa di una ragazza, sia dell’interpretazione che Sweet Pea sia davvero riuscita a fuggire fisicamente dal manicomio e sia sulla via della libertà. Anche dopo che la ragazza è salita sull’autobus e si è allontanata nel finale, però, Snyder stuzzica il pubblico con un ultimo indizio: mentre l’autobus si allontana nell’inquadratura finale, passa davanti a un cartellone pubblicitario con la scritta “Paradise Diner”. Quando Babydoll arriva al manicomio, Blue assicura al patrigno che dopo la lobotomia “sarà in paradiso”. Potrebbe essere una coincidenza, ma data la famosa attenzione di Snyder per i dettagli, sembra molto improbabile.

Se tutto questo sta accadendo nella testa di Sweet Pea, significa che lei stessa si trova da qualche parte nella sua mente dove è finalmente libera, diretta in Paradiso dopo che il personaggio di Babydoll che ha creato si è sacrificato attraverso la lobotomia. Ciò è potenzialmente rafforzato anche dalla voce fuori campo finale, in cui Sweet Pea dichiara “hai tutte le armi che ti servono”, suggerendo che la sua volontà di essere libera è sempre stata dentro di lei e non il prodotto delle altre quattro ragazze. O, forse, Sweet Pea si sta solo ricordando della sua amica e si sta dirigendo verso il tramonto per vivere una vita piena di paradiso in sua vece. Come detto dal dottor Gorski, siete voi a controllare questo mondo e dunque il suo significato.