Giancarlo Esposito spera di esplorare il “lato serpentesco” di Sidewinder in futuri progetti Marvel

Dopo essere stato immaginato dai fan in diversi ruoli di supereroi/criminali – tra cui il Professor Charles Xavier – nel corso degli anni, la scorsa estate abbiamo saputo che Giancarlo Esposito (Breaking Bad, The Boys, The Mandalorian) era entrato ufficialmente a far parte del Marvel Cinematic Universe in un ruolo non rivelato. In seguito è stato confermato che Esposito avrebbe fatto il suo debutto in Captain America: Brave New World, ma nonostante le foto del set avessero dato un’idea piuttosto precisa del suo misterioso personaggio, abbiamo scoperto che interpreterà il cattivo Seth Voelker, alias Sidewinder, solo poco prima del debutto del primo trailer durante il SDCC.

In base a quanto abbiamo visto e sentito, si tratterà di una versione significativamente diversa del membro della Serpent Society a cui sono abituati i fan dei fumetti Marvel, ma Esposito ha ora lasciato intendere che potremmo vederlo adottare maggiormente il suo “lato serpentesco” del personaggio nei futuri progetti del MCU. “Parte dell’incorporazione dei colori di Sidewinder l’ho portata nel costume che sto indossando”, ha dichiarato l’attore alla ABC. “Spero che questo dia loro l’ispirazione per i film a venire che mi permetteranno di assumere ancora di più il personaggio del serpente”.

“Non mi avete mai visto interpretare un personaggio come questo”, ha continuato. “Questo ragazzo sa usare un fucile, una pistola, coltelli, è molto, molto fisico, attivo con la sua fisicità, pugni, calci, tutto questo”. Esposito ha già detto che il suo personaggio di Sidewinder sarà “uno scienziato [e] una grande mente”, quindi sembra che manterrà un po’ dell’intelletto della sua controparte a fumetti per accompagnare la fisicità. È a questo punto lecito immaginare che il suo ruolo nel MCU non si esaurirà al solo Captain America: Brave New World e che Giancarlo Esposito avrà modo di tornare ad interpretarlo anche in futuro.

Quello che sappiamo sul film Captain America: Brave New World

Captain America: Brave New World riprenderà da dove si è conclusa la serie Disney+ The Falcon and the Winter Soldier, seguendo l’ex Falcon Sam Wilson (Anthony Mackie) dopo aver formalmente assunto il ruolo di Capitan America. Il regista Julius Onah (Luce, The Cloverfield Paradox) ha descritto il film come un “thriller paranoico” e ha confermato che vedrà il ritorno del Leader (Tim Blake Nelson), che ha iniziato la sua trasformazione radioattiva alla fine de L’incredibile Hulk del 2008.

Secondo quanto riferito, la star di Alita: Angelo della Battaglia Rosa Salazar interpreterà la cattiva Diamondback, mentre Giancarlo Esposito sarà Sidewinder. Harrison Ford, invece, assume qui il ruolo di Thaddeus “Thunderbolt” Ross, che a quanto rivelato dal primo trailer si trasformerà ad un certo punto nel Hulk Rosso. Nonostante dunque avrà degli elementi al di fuori della natura umana, il film riporterà il Marvel Cinematic Universe su una dimensione più terrestre e realista, come già fatto anche dai precedenti film dedicati a Captain America.