Operazione Vendetta, dal 17 luglio su Disney+

Il film targato 20th Century Studios Operazione Vendetta arriverà il 17 luglio in streaming su Disney+, dando ai fan dei thriller ad alta tensione la possibilità di vivere l’adrenalina dello spionaggio e gli straordinari effetti visivi su scala globale, quando e dove vogliono.

Operazione Vendetta mostra l’avvincente viaggio del decodificatore della CIA Charlie Heller (Rami Malek), che usa la sua intelligenza in una sfrenata ricerca di giustizia dopo che sua moglie viene uccisa in un attacco terroristico. Sotto la guida tattica del veterano agente della CIA Henderson (Laurence Fishburne), Heller si trasforma da analista in vendicatore in una storia appassionante di amore, perdita e vendetta. Sullo sfondo di uno scenario internazionale visivamente mozzafiato, Operazione Vendetta è diretto dall’acclamato regista James Hawes ed è stato definito “un avvincente thriller di spionaggio globale” da Pete Hammond di Deadline.

