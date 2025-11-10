HomeCinema News2025

Guillermo Del Toro rivela come ha lottato per cambiare il finale originale di Frankenstein

Di Redazione

-

Guillermo del Toro
Guillermo del Toro sul red carpet di Venezia 82 - Foto di Luigi De Pompeis © Cinefilos.it

I lettori del libro che si imbattono nella versione di Guillermo del Toro dell’immortale Frankenstein di Mary Shelley potrebbero rimanere sorpresi dal finale del film, che lascia le cose su una nota molto più ottimistica rispetto al romanzo del 1818.

Non è stato facile per del Toro ottenere ciò che voleva su questo nuovo finale più edificante di Frankenstein, ha rivelato lo sceneggiatore e regista in una nuova intervista (tramite EW). “Ho dovuto discutere con il mio socio produttore”, ha spiegato il vincitore dell’Oscar per La forma dell’acqua. Il principale motivo di contesa era una scena che del Toro riteneva necessaria per sottolineare il finale speranzoso del film.

Sapevo di volere che la Creatura compisse il suo unico atto come essere umano”, ha ricordato del Toro. “Cioè, reagisce all’amore con amore, reagisce all’odio con odio”.

Il Frankenstein di Shelley finisce quando la Creatura raggiunge la nave bloccata dal ghiaccio che trasporta Victor Frankenstein, solo per scoprire che il suo creatore è morto. Nella versione di del Toro, la Creatura (Jacob Elordi) trova la nave in tempo per un ultimo momento con Victor (Oscar Isaac), un incontro commovente che del Toro definisce “il momento in cui si rendono reciprocamente umani”.

Nel libro, la Creatura decide di gettarsi su una pira e porre fine alla sua esistenza dopo aver trovato il suo creatore morto, ma nel film di del Toro è diventato abbastanza umano da sentirsi in dovere di salvare la nave intrappolata e i suoi uomini dal ghiaccio.

Esce e decide in un momento bellissimo di dire: ‘Le persone che mi hanno attaccato, le libererò’”, ha spiegato del Toro. Ha poi spiegato perché aveva bisogno di quella scena che è diventata un punto di scontro tra lui e il produttore.

Perché spingendo la nave e guardandola per un secondo, ho pensato che avrebbe acquisito molto più peso. È una liberazione. E penso che questa sia la differenza rispetto al libro. Il film finisce con una nota di possibile speranza.

Il Frankenstein di del Toro differisce anche dai precedenti adattamenti cinematografici e televisivi nel modo in cui affronta il processo macabro attraverso il quale Victor assembla la creatura a cui alla fine darà la vita (tramite Variety):

Quasi nessuno mostra la creazione del mostro. Tutti mostrano il tuono, e il mostro è già assemblato. E ho pensato che, se si segue una rock star, si vuole riprendere il concerto.

Quindi, invece di rendere orribile il fatto che lui stia mettendo insieme tutte queste cose dai corpi, l’ho trasformato in un valzer. L’ho trasformato in un concerto gioioso, divertente e un po’ folle. Lui corre per il laboratorio, mette insieme questo corpo, afferra questa parte e la mette insieme qui o là.

I critici hanno ampiamente apprezzato l’interpretazione unica di del Toro di Frankenstein, che ha ottenuto un punteggio dell’85% su Rotten Tomatoes. Il film da 120 milioni di dollari è attualmente in streaming su Netflix dopo una distribuzione limitata nelle sale.

Cinefilos.it nella sua recensione lo definisce “…una rilettura visivamente sontuosa e fedele alle sue ossessioni autoriali, dove creatura e creatore diventano due facce della stessa ferita“.

Del Toro ha parlato per la prima volta del desiderio di sviluppare una sua versione di Frankenstein nel 2007. Nei quasi 20 anni trascorsi da allora, il regista ha realizzato una serie di film acclamati, tra cui The Shape of Water del 2017, che ha ottenuto 13 nomination agli Oscar, vincendo 4 premi, tra cui quello per il miglior film e il miglior regista.

Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
