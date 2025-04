Her Private Hell: Nicolas Winding Refn torna alla regia dopo un decennio

Il thriller Her Private Hell, il prossimo film di Nicolas Winding Refn, ha trovato i suoi protagonisti. Tra i migliori film di Nicolas Winding Refn figurano Bronson, Drive e Only God Forgives. Nel corso della sua carriera, si è guadagnato una reputazione come regista di film d’azione e thriller artistici. Il suo film più recente, The Neon Demon, è uscito nel 2016, il che significa che Her Private Hell sarà il primo film di Refn in quasi un decennio. Al momento non sono noti i dettagli della trama del prossimo film di Refn con Melton e Thatcher.

NEON, lo studio che sta producendo il prossimo film di Refn, ha pubblicato su X la conferma che Charles Melton e Sophie Thatcher saranno i protagonisti di Her Private Hell. Oltre ai due protagonisti, che negli ultimi anni si sono fatti un nome a Hollywood, il film vedrà anche la partecipazione di Kristine Froseth e Havana Rose Liu. Nel post non sono stati rivelati altri membri del cast né dettagli sulla trama. La data di uscita di Her Private Hell non è stata ancora annunciata, ma le riprese del film inizieranno quest’anno a Tokyo. Di seguito il post di NEON:

Something groovy with Nicolas Winding Refn and… Sophie Thatcher

Charles Melton

Kristine Froseth

Havana Rose Liu pic.twitter.com/GvOh5PIfSv — NEON (@neonrated) April 23, 2025

Cosa significano questi casting per Her Private Hell di Refn

Melton e Thatcher sono ottime scelte per Her Private Hell

Refn è stato elogiato per le sue collaborazioni con Ryan Gosling, protagonista di Only God Forgives e Drive, uno dei film più apprezzati della carriera del regista. Melton sembra seguire le orme di Gosling collaborando con il regista d’autore. Dopo aver recitato in Riverdale per diverse stagioni, Melton è stato riconosciuto come un giovane attore promettente a Hollywood. La filmografia di Melton include May December, che secondo molti avrebbe dovuto valergli una nomination come miglior attore non protagonista agli Oscar, e il film del 2025 acclamato dalla critica Warfare.

Sebbene non si conoscano ancora i dettagli della trama di Her Private Hell, la partecipazione di Melton e Thatcher è entusiasmante.

Proprio come Melton, anche Thatcher è stata riconosciuta come una giovane attrice di talento. È stata elogiata in particolare per il suo lavoro nel genere horror. I migliori film di Thatcher includono Heretic e Companion, uno dei migliori film horror del 2025, e recita anche nella serie acclamata dalla critica Yellowjackets. Data la sua esperienza in progetti horror e thriller, sembra che Thatcher sarà perfetta per il prossimo film di Refn. Sebbene non si conoscano ancora i dettagli della trama di Her Private Hell, la partecipazione di Melton e Thatcher è molto interessante.