Hugh Jackman parla del suo futuro come Wolverine nell’MCU: “Non dirò mai più ‘mai’”

Nonostante inizialmente avesse ritirato il personaggio, il ritorno di Hugh Jackman nei panni di Logan/Wolverine si è rivelato un successo da record. 24 anni dopo aver interpretato per la prima volta il ruolo in X-Men, ha recitato al fianco di Ryan Reynolds in Deadpool & Wolverine, segnando la sua uscita più redditizia come supereroe fino ad oggi.

Da allora, sono circolate voci su quanto tempo Jackman continuerà a interpretare Wolverine. Lo stesso film ha alimentato queste voci con Deadpool di Reynolds che ha detto che avrebbe ripreso il ruolo “fino a 90 anni”. Le voci sono aumentate dopo che la Marvel ha confermato che diverse star originali di X-Men sarebbero apparse in Avengers: Doomsday.

Recentemente, Jackman ha affrontato la questione del suo ritorno nell’MCU per Doomsday o il suo seguito, Avengers: Secret Wars. Parlando con Digital Spy, l’attore ha dichiarato: “Non dirò mai più ‘mai’”. “Lo pensavo davvero fino al giorno in cui ho cambiato idea”, ha continuato. “L’ho pensato per diversi anni. Ho girato dieci film, quindi penso che abbiano abbastanza materiale per creare una versione AI di me!”.

Questa primavera, ha però fatto il misterioso quando gli è stato chiesto se stesse nascondendo una sua apparizione segreta in Doomsday. “Non posso davvero dire molto, tranne che quando dici ‘apparire’, è più come dominare e distruggere tutti gli altri personaggi… sto scherzando”, ha detto Jackman. “Non ho davvero nulla da aggiungere, e se avessi qualcosa da dire, troverei un modo davvero interessante per non dirlo, ma in realtà non ho nulla da aggiungere”.

Nonostante la vaghezza di Jackman e il fatto che non sia ancora stato confermato per Doomsday o Secret Wars, la probabilità sembra comunque alta. Il presidente della Marvel Studios Kevin Feige ha dichiarato in precedenza: “I piani con Deadpool e Wolverine saranno sempre gli stessi: ci chiediamo sempre dove possiamo inserirli e quanto velocemente”.

Ciononostante, il futuro di Jackman e Reynolds nell’MCU sembra fortemente legato alla saga del multiverso in corso, rendendo Doomsday e Secret Wars i film più probabili in cui potrebbero apparire. A meno che la Marvel non decida di investire in uno spin-off. Allo stesso modo, l’MCU sembra muoversi in una nuova direzione con il franchise degli X-Men, dato che il regista di Thunderbolts* Jake Schreier dirigerà un reboot.

Questo, insieme al fatto che Deadpool e Wolverine esistono in un universo diverso da quello dell’MCU vero e proprio, rende la loro longevità come parte del franchise più ampio di breve durata. Indipendentemente dal ritorno di Jackman nei panni di Wolverine, Avengers: Doomsday uscirà nelle sale il 18 dicembre 2026. A quel punto sapremo se l’attore e il suo personaggio ne saranno parte.