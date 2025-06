Marvel Studios cancellano i documentari Assembled in favore di Film e Serie tv

Marvel Studios: Assembled è una serie di documentari prodotti per Disney+ che ha portato i fan dietro le quinte dei film e delle serie TV della Saga del Multiverso. Annunciati per la prima volta nel 2021, i primi sono stati presentati a marzo dello stesso anno con “The Making of WandaVision“.

Documentari per The Falcon and The Winter Soldier, Loki stagione 1, Black Widow, What If…?, Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, Occhio di Falco, Eternals, Moon Knight, Doctor Strange nel multiverso della follia, Ms. Marvel, Thor: Love and Thunder, She-Hulk: Attorney at Law e Black Panther: Wakanda Forever sono stati tutti trasmessi nella Fase 4.

Per la Fase 5, abbiamo avuto speciali Assembled per Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Guardiani della Galassia Vol. 3, Secret Invasion, Loki stagione 2, Echo, The Marvels, X-Men ’97, Deadpool & Wolverine e Agatha All Along.

Molti fan si sono chiesti perché serie come Your Friendly Neighborhood Spider-Man, Captain America: Brave New World, Daredevil: Born Again e Thunderbolts* non abbiano avuto anche loro l’attenzione di documentari che ne raccontassero il backstage, e ora sembra che non li vedremo mai.

A Matt Webb Mitovich di TV Line è stato chiesto del futuro della serie e ha rivelato: “Anche io adoro un episodio di Marvel Studios: Assembled; ahimè, ho sentito dire che al momento non sono previsti nuovi episodi del franchise Disney+”.

Questo non ha molta importanza per i film dell’MCU, dato che continueranno a includere featurette sul making-of nelle rispettive edizioni Blu-ray. Tuttavia, per Daredevil: Born Again e altre serie Disney+, significa che i fan non avranno accesso a questi approfondimenti dietro le quinte.