Avengers: Doomsday sarà una particolare reunion per Bob?

Mentre i lavori per Avengers: Doomsday proseguono nel Regno Unito, un nuovo report sulla costruzione di un altro set sembra confermare le recenti voci secondo cui Bob/The Sentry si riunirà con un volto familiare del suo passato…

La BBC riporta che i Marvel Studios stanno cercando di costruire un altro set di Avengers: Doomsday nel Regno Unito, questa volta sul lato di Bracknell Forest al confine con Windsor, nel vicino Royal Borough di Windsor e Maidenhead. I Marvel Studios stanno cercando un permesso di costruzione di 10 settimane (tra il 14 luglio e il 20 settembre), che dia loro il tempo di costruire e smontare il set, descritto come “una casa con pavimentazione e segnaletica stradale“. Le riprese si svolgeranno solo per un giorno ad agosto.

Sì, 10 settimane di lavoro per un giorno di riprese. Questo deve rendere questo luogo cruciale per Avengers: Doomsday, e la richiesta di autorizzazione edilizia conferma che questa è la casa di Annie Reynolds. Sarà costruita in Prince Consort’s Drive, vicino al Windsor Great Park Environmental Centre. L’attrice Molly Carden ha interpretato Annie Reynolds, la madre di Robert Reynolds, in Thunderbolts*. Sebbene sia possibile che i Marvel Studios stiano usando nomi in codice, questo sembra suggerire che Bob/The Sentry si riunirà con sua madre.

Come abbiamo visto, il modo in cui ha reagito al tentativo del figlio di fermare le violente esplosioni del padre ha giocato un ruolo fondamentale nell’oscurità che circonda Bob ancora oggi. I Marvel Studios hanno chiaramente grandi progetti per The Sentry, e questa riunione potrebbe essere ciò che permetterà a Bob di diventare un eroe a tutti gli effetti, in grado di contribuire a ribaltare la situazione contro il Dottor Destino.

Con così tante riprese di Avengers: Doomsday programmate in aree pubbliche durante l’estate, è sicuramente inevitabile che prima o poi avremo delle foto dal set. Mentre i Marvel Studios faranno tutto il possibile per mantenere segreti i segreti del film, qualcosa sicuramente trapelerà prima o poi.

Nemmeno Avengers: Endgame era al sicuro nel 2018; le foto mostravano Capitan America, Iron Man e Ant-Man sul set per quello che in seguito avremmo scoperto essere il viaggio indietro nel tempo della squadra fino al 2012. Per disorientare i fan, sono stati avvistati dei dispositivi B.A.R.F. che ci hanno fatto pensare a un flashback olografico. Vedremo cosa si inventeranno i Marvel Studios per depistare i fan, questa volta!

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd / Ant-Man, Simu Liu / Shang-Chi, Tom Hiddleston / Loki, Lewis Pullman / Bob-Sentry, Florence Pugh / Yelena, Danny Ramirez / Falcon, Ian McKellen / Magneto, Sebastian Stan / Bucky, Winston Duke / M’Baku, Chris Hemsworth / Thor, Kelsey Grammer / Beast, James Marsden / Cyclops, Channing Tatum / Gambit, Wyatt Russell / U.S. Agent, Vanessa Kirby / Sue Storm, Rebecca Romijn / Mystique, Patrick Stewart / Professor X, Alan Cumming / Nightcrawler, Letitia Wright / Black Panther, Tenoch Huerta Mejia / Namor, Pedro Pascal / Reed Richards, Hannah John-Kamen / Ghost, Joseph Quinn / Johnny Storm, David Harbour / Red Guardian, Robert Downey Jr. / Doctor Doom, Ebon Moss-Bachrach / La Cosa, Anthony Mackie / Captain America.