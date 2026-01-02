HomeCinema News2025

I Play Rocky: il biopic su Sylvester Stallone trova la finestra perfetta per il 2026

Di Redazione

-

Seguici su Google News
Rocky V Sylvester Stallone

Il biopic I Play Rocky sembra aver individuato una finestra di uscita ideale nel novembre 2026, una scelta che appare tutt’altro che casuale. Il film, diretto da Peter Farrelly e scritto da Peter Gamble, racconterà la nascita di Rocky, il leggendario film sportivo che ha trasformato Stallone in un’icona del cinema mondiale.

A interpretare Stallone sarà Anthony Ippolito, affiancato da un cast che include Tracy Letts, Matt Dillon, AnnaSophia Robb e Jay Duplass. L’indizio più concreto sulla finestra di uscita arriva da Scot Teller, interprete di Burt Young, che su Instagram ha condiviso un video dal set con la didascalia: “See you on the big screen November 2026”.

Se confermata, la data avrebbe un valore simbolico fortissimo: Rocky uscì infatti nel novembre del 1976, rendendo il 2026 il momento perfetto per celebrare l’eredità del film che ha dato vita a una saga lunga decenni, dai sequel originali fino alla trilogia di Creed, con Creed 4 attualmente in sviluppo.

Dal punto di vista industriale, novembre 2026 si preannuncia competitivo ma strategico. I Play Rocky potrebbe trovarsi a condividere il box office con titoli molto attesi come The Hunger Games: Sunrise on the Reaping e The Chronicles of Narnia di Greta Gerwig in IMAX. Allo stesso tempo, molte delle potenziali uscite “da Oscar” sembrano collocate a ottobre, lasciando spazio al biopic di ritagliarsi una propria identità nella stagione dei premi.

Resta però un’incognita importante: Sylvester Stallone non è coinvolto nel progetto e ha dichiarato in passato di essere stato “colto di sorpresa” dall’esistenza del film. Un’assenza che potrebbe pesare sulla ricezione critica e simbolica dell’operazione, soprattutto considerando il legame profondissimo tra l’attore e il personaggio di Rocky Balboa.

La finestra di uscita suggerisce ambizioni elevate, ma sarà il risultato finale a stabilire se I Play Rocky diventerà un sentito omaggio a uno dei miti fondativi del cinema sportivo o un’operazione destinata a dividere pubblico e critica.

Articolo precedente
Netflix rivela la durata desiderata della finestra di distribuzione cinematografica per i film della Warner Bros., con una mossa potenzialmente devastante per le sale cinematografiche
Articolo successivo
James Gunn anticipa il rapporto tra Superman e Lex Luthor in Man of Tomorrow
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved