I Play Rocky: il biopic su Sylvester Stallone trova la finestra perfetta per il 2026

Il biopic I Play Rocky sembra aver individuato una finestra di uscita ideale nel novembre 2026, una scelta che appare tutt’altro che casuale. Il film, diretto da Peter Farrelly e scritto da Peter Gamble, racconterà la nascita di Rocky, il leggendario film sportivo che ha trasformato Stallone in un’icona del cinema mondiale.

A interpretare Stallone sarà Anthony Ippolito, affiancato da un cast che include Tracy Letts, Matt Dillon, AnnaSophia Robb e Jay Duplass. L’indizio più concreto sulla finestra di uscita arriva da Scot Teller, interprete di Burt Young, che su Instagram ha condiviso un video dal set con la didascalia: “See you on the big screen November 2026”.

Se confermata, la data avrebbe un valore simbolico fortissimo: Rocky uscì infatti nel novembre del 1976, rendendo il 2026 il momento perfetto per celebrare l’eredità del film che ha dato vita a una saga lunga decenni, dai sequel originali fino alla trilogia di Creed, con Creed 4 attualmente in sviluppo.

Dal punto di vista industriale, novembre 2026 si preannuncia competitivo ma strategico. I Play Rocky potrebbe trovarsi a condividere il box office con titoli molto attesi come The Hunger Games: Sunrise on the Reaping e The Chronicles of Narnia di Greta Gerwig in IMAX. Allo stesso tempo, molte delle potenziali uscite “da Oscar” sembrano collocate a ottobre, lasciando spazio al biopic di ritagliarsi una propria identità nella stagione dei premi.

Resta però un’incognita importante: Sylvester Stallone non è coinvolto nel progetto e ha dichiarato in passato di essere stato “colto di sorpresa” dall’esistenza del film. Un’assenza che potrebbe pesare sulla ricezione critica e simbolica dell’operazione, soprattutto considerando il legame profondissimo tra l’attore e il personaggio di Rocky Balboa.

La finestra di uscita suggerisce ambizioni elevate, ma sarà il risultato finale a stabilire se I Play Rocky diventerà un sentito omaggio a uno dei miti fondativi del cinema sportivo o un’operazione destinata a dividere pubblico e critica.