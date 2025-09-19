I Play Rocky: Sylvester Stallone svela se è coinvolto nel film

Diretto da Peter Farrelly, il nuovo film I Play Rocky sarà una drammatizzazione della vera storia della realizzazione del film sportivo Rocky. Uno dei migliori film sugli sfavoriti di sempre, il film sulla boxe ha vinto tre Oscar ed è diventato un’opera fondamentale nel suo genere. A interpretare Sylvester Stallone sarà l’attore Anthony Ippolito, che ha già recitato nella miniserie TV The Offer e nel film Netflix Purple Hearts.

In un’intervista con The Playlist, proprio Sylvester Stallone ha però rivelato di non far parte ufficialmente del cast di I Play Rocky. La leggenda del cinema ha descritto di essersi sentito piuttosto “colto di sorpresa” dall’annuncio del film, mentre riconosce che la pubblicazione della sua recente autobiografia, The Steps, potrebbe essere il suo biglietto per un coinvolgimento nel progetto. “Sono rimasto scioccato nel leggerlo. Non ho nulla a che fare con esso. Dato che l’ho vissuto, ho pensato che avrei potuto partecipare e dare loro qualche spunto”, sono le sue parole.

Cosa significa il commento di Sylvester Stallone per I Play Rocky

Dato che il film drammatizza il periodo in cui è stato realizzato Rocky, sarebbe impossibile per Stallone interpretare se stesso senza un serio intervento di CGI per ringiovanirlo. Detto questo, Stallone ha ragione nel dire che avrebbe potuto “dare loro qualche consiglio” e indicazioni sulla storia, dato che è stato uno dei protagonisti degli eventi narrati.

Non coinvolgere Stallone a un livello profondo è un grosso rischio per Farrelly e il suo team. Esperienze precedenti, come la regia del film vincitore dell’Oscar Green Book, potrebbero rafforzare la fiducia del regista, ma sembra che abbia scelto di non consultare la persona che probabilmente ha la migliore conoscenza di ciò che è accaduto durante la produzione del film originale.