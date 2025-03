Il CEO di OpenAI risponde agli utenti di ChatGPT che creano immagini AI in stile Studio Ghibli

L’ultima versione della tecnologia di generazione di immagini di OpenAI ha portato a un’ondata di utenti che condividono immagini sui social media trasformate nello stile di Studio Ghibli, il leggendario studio di animazione giapponese.

Martedì, OpenAI ha lanciato quello che ha definito il suo “generatore di immagini più avanzato finora“, integrato in GPT-4o. Questo presenta un “modello multimodale nativo in grado di produrre output precisi, accurati e fotorealistici“. A quanto pare, il generatore di immagini è anche molto bravo a replicare lo stile anime di Studio Ghibli, la società dietro capolavori d’animazione come “La città incantata“, “Il mio vicino Totoro” e “Il ragazzo e l’airone“.

Sam Altman, CEO di OpenAI, è intervenuto sulla trend virale in un post su X, indicando che lui stesso è stato Studio Ghibli-ficato. Altman ha scritto, “> sii me / > sgobba per un decennio cercando di aiutare a creare una superintelligenza per curare il cancro o altro / > per lo più a nessuno importa per i primi 7 anni e mezzo, poi per 2 anni e mezzo tutti ti odiano per tutto / > ti svegli un giorno con centinaia di messaggi: “guarda, ti ho trasformato in un twink in stile Ghibli haha”. Altman ha anche cambiato la sua immagine del profilo su X con un’immagine in stile Ghibli.

I rappresentanti dello Studio Ghibli in Nord America hanno rifiutato di commentare. Tuttavia, Hayao Miyazaki, il co-fondatore dello Studio Ghibli, aveva già precedentemente espresso una forte disapprovazione per l’animazione generata dall’intelligenza artificiale. In un incontro del 2016 in cui gli è stata mostrata una demo di animazione AI, Miyazaki ha detto, “Sono completamente disgustato. Se vuoi davvero fare cose inquietanti puoi andare avanti e farle. Non vorrei mai incorporare questa tecnologia nel mio lavoro”. Ha anche detto, “Sento fortemente che questo è un insulto alla vita stessa”.

Più di recente, attori di Hollywood e altri creativi hanno espresso preoccupazioni circa gli sforzi di OpenAI e di altre aziende di intelligenza artificiale per “indebolire o eliminare” le protezioni sulle opere protette da copyright per l’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale. Nei commenti depositati presso l’Office of Science and Technology Policy dell’amministrazione Trump all’inizio di questo mese, oltre 400 registi, attori, musicisti e altri hanno contestato quella che hanno definito una pressione esercitata da OpenAI e Google “per un’esenzione governativa speciale in modo che possano sfruttare liberamente le industrie creative e della conoscenza americane”.

Giovedì, un giudice federale ha stabilito che il New York Times, insieme ad altri gruppi di giornali, è autorizzato a procedere con una causa per violazione del copyright contro OpenAI e Microsoft in cui cercano di costringere le aziende di intelligenza artificiale a smettere di utilizzare i loro contenuti per addestrare chatbot come ChatGPT. In una dichiarazione, OpenAI ha affermato di non vedere l’ora di “chiarire che costruiamo i nostri modelli di intelligenza artificiale utilizzando dati disponibili al pubblico, in un modo basato sul fair use e a supporto dell’innovazione”.