Miles Morales non può ancora entrare nel MCU, secondo il presidente dei Marvel Studios

C’è una teoria diffusa tra i fan secondo cui Tom Holland vorrebbe appendere al chiodo i suoi lancia-ragnatele il prima possibile e che i Marvel Studios stiano attivamente cercando di portare Miles Morales nell’MCU. Che questa teoria abbia avuto o meno un peso concreto, ora sembra irrilevante grazie a un aggiornamento chiave da parte del presidente dei Marvel Studios Kevin Feige.

Secondo Feige, Sony ha chiarito che la Marvel dovrebbe tenersi alla larga da Miles Morales, gettando notevoli dubbi su eventuali piani futuri per il personaggio all’interno del MCU. Intervenendo a una conferenza stampa in vista dell’uscita di I Fantastici Quattro: Gli Inizi, Feige ha dichiarato: “Non si tratta di nulla”, quando gli è stato chiesto dello stato di un film live-action di Miles Morales nel MCU. Ha aggiunto: “Sony ha in corso il suo brillante, geniale, incredibile franchise animato di Spider-Man e finché non sarà finito, ci è stato detto di starne alla larga”.

Il presunto capitolo finale del franchise Spider-Verse, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, è attualmente previsto per il 25 giugno 2027. Avengers: Secret Wars arriverà nelle sale il 17 dicembre 2027, quindi sembra che i fan non debbano aspettarsi di vedere Miles in nessuno dei potenziali Battleworld.

Phil Lord e Christopher Miller, i creativi chiave di Spider-Verse, hanno ripetutamente affermato che questo terzo film sarà un “finale colossale” e fornirà una “conclusione soddisfacente” alla loro saga Spider-Verse.

Miles Morales è stato presentato nel 2011 dallo scrittore Brian Michael Bendis e dall’artista Sara Pichelli (che noi di Cinefilos abbiamo intervistato) sotto la guida dell’allora caporedattore Marvel Axel Alonso. Ha fatto la sua prima apparizione in Ultimate Fallout n. 4, pubblicato nell’agosto 2011, poco dopo la morte di Peter Parker nell’Ultimate Marvel Universe (Terra-1610).

Miles ha rapidamente guadagnato popolarità come il nuovo Spider-Man, offrendo una nuova prospettiva e onorando al contempo l’eredità del personaggio. Il suo debutto ha segnato una pietra miliare nella rappresentazione a fumetti. Grazie a serie di fumetti eccezionali, al successo dei videogiochi Insomniac e al successo dei film di Spider-Verse, Miles Morales ha raggiunto livelli di popolarità vertiginosi.

In poco più di un decennio, è diventato uno dei personaggi Marvel più amati, probabilmente secondo solo a icone come Peter Parker, Capitan America, Iron Man e Wolverine. Spesso acclamato come l’eroe di maggior successo della Marvel, Miles si è ritagliato un’identità unica, completamente distinta da quella di Spider-Man 616.