Il futuro di Batman nel DCU affrontato da James Gunn dopo l’ultima apparizione dell’eroe DC

I fan dell’Universo DC hanno ricevuto un nuovo aggiornamento su Batman nel franchise di James Gunn, in quanto il co-CEO dei DC Studios ha anticipato le novità in arrivo per il Crociato incappucciato. Sebbene il film The Brave and The Bold – che sarà il reboot di Batman per il DCU – sia ancora lontano, questo non ha impedito al franchise di mostrare l’eroe in altri media legati al nuovo universo. Dopo l’ultimo episodio di Creature Commandos, che ha regalato a Batman il suo ultimo cameo, i fan sono naturalmente in attesa di vedere cosa succederà in futuro all’icona DC.

In una nuova intervista con Rotten Tomatoes, Gunn ha parlato del cameo di Batman nella stagione 1, episodio 6, di Creature Commandos, offrendo anche un breve aggiornamento sul Cavaliere Oscuro nella nuova continuity. Senza entrare troppo nello specifico, Gunn ha sottolineato che essendo Batman il suo supereroe preferito, non vede l’ora che i fan vedano ciò che i DC Studios stanno progettando per lui, affermando quanto segue:

Questo è il Batman del DCU… ascoltate, devo dirvelo, io amo Batman, lo amo! Lo amo da quando ero un bambino. È uno dei miei personaggi preferiti, e in passato, quando ero alla Marvel, ho dichiarato: “Il mio personaggio preferito è Batman, lo amo”. Faremo grandi cose con lui, è il supereroe più popolare al mondo e non vedo l’ora che la gente lo veda di più, insieme a Superman e insieme”.

Cosa significano le dichiarazioni di James Gunn sul futuro di Batman per il DCU

Con il film di Gunn su Superman in arrivo quest’anno, il concetto di avere Clark Kent e Bruce Wayne di nuovo insieme in live-action è più vicino che mai. Anche se Batman non è previsto in Superman, il film potrebbe comunque stabilire se Clark abbia o meno una dinamica con la versione di Bruce di questa continuity. Dato che Gunn ha confermato che si tratta di un DCU con supereroi già affermati, non sarebbe sconvolgente se questi due si conoscessero già o avessero iniziato a costruire un rapporto di lavoro insieme.

Per quanto riguarda il futuro di Batman dopo il cameo in Creature Commandos, stagione 1, episodio 6, il fatto che The Brave and The Bold sia in ritardo non significa che il Cavaliere Oscuro non possa apparire in altri progetti del DCU prima del suo film solista. Bruce potrebbe facilmente avere un ruolo di supporto in altri film e show televisivi del DCU, soprattutto se finissero per scritturarlo prima di The Brave and The Bold. Essendo Batman un attore così importante per la DC in tutti i media, non dovrebbe essere sconvolgente che Batman appaia di nuovo prima di avere un film tutto suo.