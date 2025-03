James Bond: il prossimo film sarà supervisionato dagli stessi produttori di Harry Potter e Spider-Man

Se ne parla sui social media da qualche giorno, ma Amazon MGM Studios ha appena confermato (tramite ActioNewz.com) che i produttori Amy Pascal e David Heyman supervisioneranno il prossimo film di James Bond.

Pascal produrrà il film tramite Pascal Pictures e Heyman produrrà tramite Heyday Films. Non è chiaro se si occuperanno anche di quella che dovrebbe essere una serie di progetti per il grande e piccolo schermo incentrati su 007. In ogni caso, il prossimo film di James Bond è ora nelle loro mani dopo aver trascorso decenni sotto il controllo di Barbara Broccoli e Michael G. Wilson. Dopo aver contrattato con Amazon il futuro dell’iconica spia, hanno finalmente rinunciato al controllo creativo in un accordo che si ritiene valga fino a 1 miliardo di dollari.

“Stiamo affrontando ogni decisione creativa con James Bond, che Barbara Broccoli e Michael G. Wilson hanno guidato in modo così magistrale, con il massimo senso di responsabilità”, ha affermato Courtenay Valenti, responsabile del settore cinematografico di Amazon MGM Studios. “Amy Pascal e David Heyman, parte di un gruppo d’élite di produttori che hanno sviluppato e gestito enormi franchise cinematografici con successo al botteghino e consensi della critica, sono due dei produttori cinematografici più affermati, esperti e rispettati del nostro settore”.

“Siamo onorati di lavorare con loro al prossimo capitolo di James Bond e siamo entusiasti di offrire al pubblico globale una narrazione che mantenga l’impeccabile eredità di questo amato personaggio”, ha concluso.

In una dichiarazione congiunta, Pascal e Heyman hanno affermato: “James Bond è uno dei personaggi più iconici della storia del cinema. Siamo onorati di seguire le orme di Barbara Broccoli e Michael Wilson, che hanno realizzato così tanti film straordinari, e onorati ed entusiasti di mantenere vivo lo spirito di Bond mentre si imbarca nella sua prossima avventura”.

Bond riunisce Pascal con Amazon MGM Studios. Attualmente è impegnata nella post-produzione del prossimo Project Hail Mary diretto da Phil Lord e Christopher Miller, con Ryan Gosling, che lo studio distribuirà il 20 marzo 2026. In precedenza per Amazon MGM, ha prodotto Challengers diretto da Luca Guadagnino, con Zendaya.

Insieme a Lord e Miller, sta producendo la prossima serie in streaming MGM+ e Prime Video, Spider-Noir, con Nicolas Cage. Pascal è nota soprattutto per il suo lavoro nel franchise di Spider-Man, dove ha lavorato come produttrice negli ultimi tre film di Spider-Man, con Tom Holland come protagonista, mentre il quarto film, diretto da Destin Daniel Cretton, inizierà la produzione quest’estate.

Ha anche prodotto i film di Spider-Verse, con la produzione attualmente in corso per il terzo film, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse.

David Heyman ha prodotto tutti gli otto adattamenti cinematografici dei libri di Harry Potter di J.K. Rowling, così come i tre film di Animali fantastici. Tra i suoi altri crediti ci sono Once Upon a Time… in Hollywood di Quentin Tarantino, Storia di un Matrimonio, Gravity, Barbie, Paddington, Paddington 2 e Wonka.

Heyman è attualmente impegnato nella pre-produzione della serie televisiva di Harry Potter. È impegnato nella post-produzione dell’adattamento di Taika Waititi di Klara and the Sun di Kazuo Ishiguru, con Jenna Ortega e Amy Adams, e di Jay Kelly di Noah Baumbach, che sta producendo insieme ad Amy Pascal, con George Clooney e Adam Sandler.