Mr. Morfina: le 8 cose più belle che il personaggio di Jack Quaid fa non provando dolore

Il grande superpotere di Jack Quaid in Mr. Morfina (qui la recensione) a volte è più una maledizione che una benedizione, ma porta anche ad alcuni momenti cinematografici davvero belli. Il superpotere dell’insensibilità al dolore è basato su una condizione reale, ma questo non significa che debba essere presentato con totale accuratezza medica. Nel periodo che precede il finale del film, infatti, il protagonista Nate subisce una serie di traumi a cui probabilmente non dovrebbe sopravvivere. Ma ai fini di un film d’azione, molti di essi servono al genere in modi del tutto unici.

Nate non ha modo di prevedere il più grande colpo di scena di Mr. Morfina, quando si imbarca per la prima volta nella sua avventura per salvare la donna che ama, Sherry (Amber Midthunder) ma è disposto a fare letteralmente di tutto per riaverla. Nate subisce quindi continui maltrattamenti in quasi tutte le scene del film, ma a volte riesce a sfruttare la situazione a suo vantaggio. Ed è proprio qui che Mr. Morfina riesce a distinguersi dagli altri film d’azione, con alcune scene che mettono in evidenza ciò che rende Nate diverso dagli altri eroi di questo genere.

8 Amber Midthunder e Jack Quaid in Mr. Morfina L’Hot Shot L’intera motivazione di Nate durante il film è il desiderio di vedere Sherry tornare a casa sana e salva. Prima di scoprire che Sherry era in realtà coinvolta nella rapina fin dall’inizio, Nate si fida di lei come una delle poche persone che lo rispettano veramente, nonostante una condizione medica che lui considera strana e indegna di essere discussa. Mentre l’apparente tradimento di lei lo colpisce duramente alla fine del film, le scene iniziali le danno la possibilità di mostrare la sua abilità in modo piuttosto umoristico. All’inizio del film, Nate si imbatte infatti in un bullo d’infanzia in un bar durante un appuntamento con Sherry. Quando torna dal bagno, sembra che la ragazza abbia iniziato a flirtare con la sua nemesi. Tuttavia, le cose cambiano quando Sherry suggerisce a Nate e al suo bullo di diventare amici facendo shot insieme. Si scopre subito che in realtà ha chiesto al barista di riempire i bicchieri con due etti di salsa di peperoncino. Sebbene questa scena non sia tecnicamente opera di Nate, il modo in cui fa beve il bicchierino come se fosse un colluttorio, mentre il suo rivale quasi soffoca, contribuisce a renderla comica e a preparare il protagonista a scelte ancora più dure in seguito.

7 Jack Quaid in Mr. Morfina La mano nell’olio bollente Nella filmografia di Jack Quaid non c’è mai stato ad oggi nulla di così stravagante come il momento in cui in Mr. Morfina si frigge la mano per afferrare una pistola caduta in una vasca di olio bollente. Tuttavia, il combattimento in cucina di Nate contro Ben contiene molti spunti piacevoli per arrivare a questo momento clou. Il momento più significativo è quello in cui Nate scaglia una padella di ferro contro il suo assalitore, solo per far sì che Ben impari a sue spese che la padella è ancora bollente. Ma l’inquadratura successiva di Nate che si allunga nell’olio da frittura per afferrare la pistola diventa una delle scene intenzionalmente più memorabili del film. Lo stato della mano fritta di Nate viene menzionato più volte nel corso del film, e persino alla fine di esso c’è un momento in cui Roscoe, l’amico del protagonista, gli chiede di prendere in considerazione l’idea di indossare un guanto per coprire il suo innesto di pelle. Il momento della padella è quindi una dimostrazione dell’intelligenza di Nate, ma è l’immersione nell’olio bollente che mette in mostra la sua capacità di lottare contro quello che chiunque altro considererebbe un dolore indicibile.

6 Jack Quaid in Mr Morfina La supercolla per curare le ferite C’è una scena in molti film d’azione in cui l’eroe, dopo essere stato colpito, deve fermarsi e rimuovere il proiettile dal proprio corpo prima di rattopparlo. Ma nessun film riesce a realizzare questa scena come Mr. Morfina. Dopo il primo grande combattimento del film, Nate trova un foro di proiettile nella spalla e si ferma al negozio di un cliente della banca per curarsi le ferite. Sebbene questo non sia un grande piacere per il suo cliente, Nate tratta il momento come una cosa qualunque, il che potrebbe essere l’atteggiamento più da eroe d’azione che adotta durante l’intero film. Non basta che estragga il proiettile con una pinza che non vediamo mai sterilizzata, né basta che faccia battute leggere mentre lo fa. Per far passare la nausea al proprietario del negozio, Nate ricuce la ferita con una supercolla che sembra asciugarsi all’istante nonostante sia circondata da sangue umido. E se questo non lo fa sembrare abbastanza duro, reagisce al rischio di svenire per la perdita di sangue semplicemente facendo un’iniezione di epinefrina, che gli ridona subito energia.

5 Jack Quaid in Mr. Morfina Nocche di vetro Chiunque abbia visto i trailer si sarà chiesto come avrebbe fatto Nate a prevalere sul gigante Zeno, con cui lo si vede combattere nelle anteprime. Per merito del film, Mr. Morfina ha risposto a questa domanda facendo perdere a Nate la maggior parte del combattimento. Ma una svolta sorprendente si presenta quando Zeno scaraventa il protagonista contro una parete di vetro, lasciando dei frammenti sul pavimento. In un atto così sconsideratamente eroico da far venire i brividi a John McClane, Nate batte i pugni contro il vetro in frantumi e si riempie le nocche di schegge. Poi si lancia verso il suo aggressore, colpendolo con questi pugni ricchi di frammenti di vetro per accecare l’uomo. Sebbene Nate abbia fatto molte cose che nessun altro eroe d’azione potrebbe fare, ci sono state almeno alcune azioni che altri potrebbero prendere in considerazione nei momenti di disperazione. Questo è dunque uno dei momenti più importanti in cui davvero nessun altro eroe potrebbe fare ciò che Nate sta facendo senza la sua particolare insensibilità al dolore.

4 Jack Quaid in Mr. Morfina La tortura indolore A metà del film, Nate rintraccia l’indirizzo del suo primo avversario, Ben. Scopre subito che questi è un prepper che ha attrezzato la sua casa con un numero quasi incredibile di trappole esplosive. Ma quando Andre, cattura Nate sospeso in una trappola a corda, scopre che è stato lui a uccidere il fratello. A quel punto, l’unica possibilità per il protagonista di prolungare la propria sopravvivenza è convincere Andre a torturarlo piuttosto che ucciderlo subito. La scena della tortura di Mr. Morfina non è adatta ai deboli di cuore. Non è particolarmente facile vedere Nate con le unghie strappate o con i coltelli a pochi millimetri dal suo bulbo oculare. Ma la pura volontà di Nate di farsi torturare è una delle azioni più coraggiose del film, poiché si rende conto che potrebbe non sopravvivere alla fine se le cose dovessero andare troppo per le lunghe. Tuttavia, vedere Nate che finge di provare dolore ha un tono da commedia dark che gioca a favore del film, ed è uno dei migliori usi della premessa principale.

3 Jack Quaid Mr. Morfina L’uccisione con la freccia Anche quando Mr. Morfina si presentava come uno dei più interessanti film in uscita del 2025, i trailer non hanno mai chiarito quanto sorprendente fosse il fascino nerd del film. La scena in cui Nate viene colpito da una freccia al ginocchio sembra un riferimento a Skyrim. Tuttavia, le cose non sono sempre come sembrano e la ferita da freccia di Nate viene ripagata in un momento molto inaspettato. Dopo che Nate non è riuscito a far perdere abbastanza tempo ad Andre con una finta tortura, viene salvato da una morte imminente all’ultimo minuto dal suo amico Roscoe. Questo porta a una lotta accanita tra Andre e Nate, che termina quando il primo uccide il secondo spingendo la sua freccia al ginocchio attraverso il cranio di Andre senza nemmeno estrarla prima dalla sua gamba. Potrebbe sembrare più uno splatter che un tipico film d’azione, ma il fatto che sia così inaspettato per un film di questo genere è esattamente ciò che lo fa funzionare.

2 Ray Nicholson in Mr Morfina Scossa al cuore Nonostante l’evidente resistenza da parte di Nate, c’è una scena verso la fine in cui il film vuole far credere agli spettatori che il cattivo Simon possa riuscire a fuggire con un’ambulanza rubata. Per evitare che ciò accada, Nate costringe Simon a far sbandare l’ambulanza attaccandolo con un defibrillatore. Il trucco è che non si limita ad attaccare le piastre a Simon. Per ragioni non del tutto chiare, Nate attacca una sola paletta a Simon e l’altra al proprio cuore. È già abbastanza sorprendente che Nate riesca a sopravvivere quando non è assolutamente sicuro usare un defibrillatore al di fuori dell’arresto cardiaco, ma Nate non si ferma qui. Dopo essere miracolosamente sopravvissuto a un’ambulanza che si ribalta mentre viene fulminata, Simon si vendica spezzando il braccio di Nate come un bastoncino di ghiacciolo. Nonostante abbia già subito un trauma cardiovascolare estremo, Nate aggrava il problema iniettandosi l’epinefrina solo per avere qualche momento in più di lotta. Ed è questo che porta alla scena di uccisione più cruenta del film.