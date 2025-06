“Non direi mai zero”: James Gunn lascia aperta la porta a Robert Pattinson per entrare nel DCU

Le possibilità di vedere Robert Pattinson interpretare la versione DC Universe di Batman sono ancora vive dopo un nuovo aggiornamento. Ci sono state molte voci su chi interpreterà Batman nella DCU, da nomi come la star di The Boys Jensen Ackles a Brandon Sklenar di 1923 e persino Robert Pattinson. Quest’ultimo dovrebbe rimanere separato dal DCU’s Chapter One, recitando nella trilogia The Batman del regista Matt Reeves. Tuttavia, sembra che ci sia ancora una possibilità che i due franchise possano fondersi.

In un’intervista a Rolling Stone, James Gunn ha lasciato aperta la porta a Robert Pattinson per interpretare Batman nella DCU, anche se è improbabile. Secondo Gunn, le possibilità che Pattinson interpreti Batman in The Brave and the Bold per la DCU sono superiori allo zero, affermando: “Non si può mai sapere”. Tuttavia, ciò non significa che il regista stia anticipando che ciò accadrà sicuramente, poiché Gunn afferma: “Non è affatto probabile”.

Quello che si sa per certo è che, sebbene la sceneggiatura di The Batman 2 stia richiedendo molto tempo, il film non è stato cancellato. Ecco la citazione completa:

“Non direi mai zero, perché non si può mai sapere. Ma non è probabile. Non è affatto probabile. Vorrei anche dire che Batman Part II non è stato cancellato. È l’altra cosa che sento dire continuamente, che Batman Part II è stato cancellato. Non è stato cancellato. Non abbiamo una sceneggiatura. Matt è lento. Lasciategli il tempo. Lasciategli fare quello che sta facendo. Dio, la gente è cattiva. Lasciategli fare il suo lavoro, ragazzi”.

Cosa significano i nuovi commenti di James Gunn su Robert Pattinson per il Batman della DCU

Le voci su Robert Pattinson che entra a far parte del DCU circolano da un anno. Anche se l’attore ha 39 anni, otto in più dell’attore che interpreta Superman, David Corenswet, Pattinson si adatta all’idea che il franchise ha di Bruce Wayne. Dopotutto, il Cavaliere Oscuro sarà il padre di Damian Wayne in The Brave and the Bold, con altri membri della Bat-Family che appariranno nel film. A 39 anni, Pattinson potrebbe interpretare realisticamente quella versione di Batman, il che consentirebbe alla DCU di differenziarsi nettamente dal franchise The Batman di Reeves.

In The Batman, il Cavaliere Oscuro di Pattinson era ancora all’inizio della sua carriera di eroe. La versione di Batman della DCU sarà più esperta e, se Pattinson dovesse interpretare entrambi i ruoli, la DC potrebbe distinguere i due franchise. I commenti di Gunn lasciano aperta la porta a Pattinson per interpretare Batman della DCU, ma il regista sembra anche credere che la strada migliore sia quella di scritturare un nuovo attore, dato che la DC rimane fiduciosa nei piani di Matt Reeves per The Batman Universe. L’opzione di utilizzare Pattinson c’è, ma non è in primo piano nella mente di Gunn.