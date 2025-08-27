HomeCinema News2025

James Wan e Patrick Wilson rivelano se hanno incontrato James Gunn per un progetto DC

Di Gianmaria Cataldo

-

James Wan regista
Il regista australiano James Wan arriva alla 36ª edizione degli American Cinematheque Awards in onore di Ryan Reynolds. Foto di Image Press Agency via Depositphotos.com

Aquaman ha incassato oltre 1,1 miliardi di dollari nel 2018, spingendo la Warner Bros. ad ingaggiare rapidamente il regista James Wan per dirigere il sequel Aquaman e il Regno Perduto, poi finalmente approdato nelle sale alla fine del 2023. A quel punto, sia i fan che gli spettatori avevano perso gran parte dell’interesse per il DCEU, ma nonostante le recensioni largamente sfavorevoli, il sequel è comunque riuscito a incassare 440 milioni di dollari in tutto il mondo.

In questi film Wan ha collaborato l’attore Patrick Wilson, interprete di Ocean Master, già protagonista dei lungometraggi della saga di The Conjuring, prodotta da Wan. I due, durante un’intervista per promuovere il recente The Conjuring – Il rito finale, hanno parlato anche di una possibile collaborazione con la DC Studios nel nuovo DCU.

No, non l’ho mai incontrato”, ha detto Wilson, che non è nuovo al mondo dei fumetti dopo aver recitato anche in Watchmen, riferendosi a James Gunn. “Quindi non ho alcun rapporto con lui. Ovviamente, Peter, il suo partner, è il nostro produttore, quindi conosco Peter da sempre. Insomma, abbiamo detto quello che dovevamo dire con Orm, quindi sì, adoro quel ragazzo, adoro il personaggio”. Anche Wan, dal canto suo, non sembra intenzionato a tornare alla DC.

Non proprio. Peter e io abbiamo solo scambiato qualche parola, ma in realtà ho appena preso una pausa dalla regia per dedicarmi alla mia salute mentale, perché dirigere un film richiede un impegno enorme dal punto di vista fisico, mentale ed emotivo”. “E quindi, chi lo sa? Mai dire mai. Ma per ora sto lentamente tornando in pista. Ti dirò cosa mi piacerebbe fare: mi piace l’idea di tornare al genere horror”, ha concluso Wan, lasciando intendere di voler tornare alle sue origini o forse mostrando interesse per un film tratto da un fumetto a tema horror.

