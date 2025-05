Jay Kelly: la prima foto del film con George Clooney

Il regista candidato all’Oscar Noah Baumbach sta collaborando con George Clooney e Adam Sandler per Jay Kelly, una nuova, straziante commedia in arrivo su Netflix questo autunno.

Jay Kelly arriverà su Netflix

Baumbach ha già scritto e diretto The Meyerowitz Stories (New and Selected), Marriage Story e White Noise per Netflix; i suoi lavori precedenti includono The Squid and the Whale, Greenberg, Margot at the Wedding, Frances Ha e Mistress America, e ha co-scritto la sceneggiatura di Barbie, candidata all’Oscar.

Il film è co-scritto dall’attrice Emily Mortimer (che ha già scritto episodi di Doll & Em e The Pursuit of Love e apparirà anche nel film) e prodotto da David Heyman e Amy Pascal.