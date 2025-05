I 10 migliori film simili a Flight Risk di Mel Gibson

Esistono diversi thriller d’azione simili a Flight Risk (qui la nostra recensione) di Mel Gibson che si svolgono a migliaia di metri di altezza. Con Flight Risk, Gibson mette fine a una pausa di nove anni dalla regia dopo il suo film La battaglia di Hacksaw Ridge. Mark Wahlberg appare in un raro ruolo da cattivo nei panni del pilota squilibrato Daryl Booth. Assunto da un boss mafioso di New York, Booth cerca di uccidere un informatore mentre si reca a testimoniare in un tribunale federale.

I thriller ambientati sugli aerei hanno un naturale elemento di tensione e sono diventati un sottogenere importante del genere action-thriller. Il pubblico è attratto dall’eccitazione e dal brivido dell’ambientazione al chiuso degli aerei. In alcuni di questi film, personaggi come gli ufficiali dell’aeronautica militare statunitense diventano eroi, mentre gli antagonisti possono variare da supercriminali incredibilmente calcolatori, persino filosofici, a maniaci senza uno scopo preciso.

Con Air – 1997

È quasi impossibile parlare di film che abbiano come protagonisti degli aerei senza citare il classico di Nicolas Cage, Con Air. Radicato nella sensibilità culturale della fine degli anni ’90, Con Air è uno di quei film che è difficile staccare dopo averlo visto facendo zapping. Cage interpreta Cameron Poe, un ex ranger statunitense ed ex detenuto che cerca di sedare una rivolta su un aereo da trasporto prigionieri. Con Air non è uno dei film di Nicolas Cage più acclamati dalla critica, ma è tra i suoi più degni di essere rivisti.

Cage condivide lo schermo con John Cusack, Dave Chappelle, Ving Rhames e John Malkovich, noto nel film come Cyrus “The Virus” Grissom. Con Air condivide molti elementi fondamentali con Flight Risk: un thriller poliziesco d’azione con elementi di commedia dark. Simile a Flight Risk, anche Con Air può essere considerato esagerato e ridicolo, il che fa parte del suo divertimento vintage.

Flightplan – 2005

Un altro thriller aereo diventato subito un classico è Flightplan del 2005, che è probabilmente una delle migliori interpretazioni di Jodie Foster in carriera, accanto a Panic Room e Il silenzio degli innocenti. Flightplan è un avvincente thriller psicologico che porta la protagonista di Foster, Kyle Pratt, a mettere in discussione la realtà per come la conosce. A 9.000 metri di altezza, Kyle viaggia con la figlia su un volo internazionale da Berlino, in Germania, agli Stati Uniti. L’unico problema è che la figlia di Kyle è scomparsa e nessuno si ricorda nemmeno che fosse sull’aereo.

Gli elementi psicologici di Flightplan hanno esaltato il brivido naturale dei tradizionali thriller d’azione aerei, aggiungendo mistero e suspense giallo. Peter Sarsgaard, Sean Bean, Juith Scott e Matt Bomer recitano accanto al ruolo principale di Foster. Come Flight Risk, alcuni spettatori potrebbero pensare che Flightplan crolli nella seconda metà, dopo aver stabilito un incipit stellare. Per i fan di Foster in particolare, Flightplan è un film imperdibile.

Snakes on a Plane – 2006

Un anno dopo Flight Plan, che ha incassato 224 milioni di dollari al botteghino, Samuel L. Jackson ha recitato in un thriller aereo tutto suo, Snakes on a Plane. A parte il fatto che Jackson offre una delle battute più iconiche della sua carriera nel film, Snakes on a Plane è esattamente il tipo di divertimento sfrenato e spassoso che si cela al centro di Flight Risk. Jackson domina lo schermo in Snakes on a Plane, supportato da un cast più ampio che include Julianna Margulies, Nathan Phillips, David Koechner e altri.

Unendo la popolarità di fine anni ’90 e inizio anni 2000 del franchise di film sui serpenti Anaconda con il successo al botteghino di Flight Plan, Snakes on a Plane offre un ibrido horror-action progettato per pompare adrenalina. La premessa di Snakes on a Plane è molto simile a quella di Flight Risk, poiché i serpenti vengono liberati deliberatamente sull’aereo per uccidere un testimone diretto a Los Angeles per testimoniare contro un boss mafioso.

Non-Stop – 2014

Liam Neeson si cimenta nel thriller d’azione aereo in Non-Stop al fianco di Julianne Moore. Spesso considerato uno dei migliori film d’azione di Liam Neeson, Non-Stop vede Neeson nei panni di Bill Marks, un maresciallo dell’aeronautica statunitense che deve rispondere a una misteriosa minaccia durante un volo transatlantico. Marks riceve messaggi di testo da un mittente sconosciuto che chiede 150 milioni di dollari. Per ogni 20 minuti di mancato pagamento del riscatto, una persona a bordo dell’aereo morirà.

Neeson e Moore sono affiancati da un cast corale di tutto rispetto, che include Michelle Dockery (Flight Risk), Corey Stoll, Lupita Nyong’o, Nate Parker e Shea Whigham. Come Flight Plan, Non-Stop è un thriller psicologico che terrà gli spettatori con il fiato sospeso. Come la maggior parte dei titoli di questo sottogenere, la trama è considerata un po’ sciocca, ma comunque molto divertente. Per quanto riguarda i thriller aerei relativamente moderni, Non-Stop è difficile da battere.

Air Force One – 1997

Il 1997 è stato un anno importante per i thriller aerei, considerando che Con Air e Air Force One sono usciti a distanza di poche settimane l’uno dall’altro. Air Force One si è rivelato il film di maggior successo dei due, incassando circa 315 milioni di dollari al botteghino estivo del 1997, rispetto ai 224 milioni di dollari di Con Air. Air Force One ha ricevuto anche più elogi dalla critica rispetto a Con Air ed è stato candidato a due Oscar nelle categorie Suono e Montaggio. Rispetto a Flight Risk, entrambi questi classici probabilmente surclassano nettamente il thriller del 2025.

L’eroe del presidente James Marshall interpretato da Harrison Ford, che si scontra con il cattivo russo Ivan Korshunov interpretato da Gary Oldman, è la quintessenza dei thriller d’azione aerei. Con ruoli secondari di Glenn Close, Dean Stockwell e William H. Macy, Air Force One è diventato uno dei film per eccellenza del sottogenere. C’è azione senza sosta, grande suspense, dialoghi acuti e iconici, umorismo nero e, soprattutto, un concept originale e naturalmente avvincente.

Red Eye – 2005

Un altro thriller psicologico aereo del 2005, ben scritto, è Red Eye, che i critici affermerebbero migliore del classico Flightplan di Jodie Foster. Red Eye vanta le eccezionali interpretazioni del premio Oscar Cillian Murphy, della candidata all’Oscar Rachel McAdams e del vincitore dell’Emmy Brian Cox. Diretto dal regista horror Wes Craven, Red Eye potrebbe essere il miglior thriller psicologico mai realizzato su un aereo.

Murphy interpreta l’apparentemente affascinante Jackson Rippner, che fa amicizia con Lisa Reisert (interpretata da McAdams) prima di rivelarsi un terrorista. Jackson tiene Lisa in ostaggio con l’intenzione di usarla per assassinare il Vice Segretario alla Sicurezza Interna degli Stati Uniti. Nonostante il successo della critica, Red Eye risulta sottovalutato perché è uno dei pochi film non horror di Craven, il che è un motivo in più per guardarlo, soprattutto per gli spettatori rimasti delusi da Flight Risk.

7500 – 2019

7500 è un thriller aereo sottovalutato ma solido, con Joseph Gordon-Levitt nei panni di Tobis Ellis, un copilota silenzioso che prende in mano la situazione durante un dirottamento terroristico. Gordon-Levitt offre essenzialmente un one-man show in 7500, che molti spettatori hanno definito uno dei thriller aerei più “realistici” in circolazione. 7500 offre un piacevole contrasto alla natura assurda e tecnicamente imprecisa di molti thriller aerei precedenti, con la sua attenta precisione aeronautica.

La precisione di 7500 non ne compromette l’intrattenimento, offrendo scene avvincenti e una tensione palpabile. Non è così ricco d’azione come alcuni dei precedenti capitoli del sottogenere e di conseguenza procede a un ritmo più lento. “7500” si riferisce al codice di emergenza per un dirottamento aereo. Il film è raccontato dal punto di vista di Tobias, in cabina di pilotaggio, mentre scoppiano scontri tra i passeggeri e i terroristi bussano alla porta.

Sully – 2016

Dall’altro lato dello spettro dei film sugli aerei c’è Sully, che è probabilmente il più grande adattamento cinematografico di una storia vera non legata al terrorismo di un incidente aereo. Tom Hanks offre un’altra interpretazione eccezionale nei panni dell’eroe dell’aviazione Chesley “Sully” Sullenberger, un pilota di linea che atterra miracolosamente con il suo aereo danneggiato sul fiume Hudson per salvare la vita dei passeggeri e dell’equipaggio.

La storia vera di Sully racconta la storia del volo US Airways 1549, atterrato sul fiume Hudson il 15 gennaio 2009. Sully è avvincente in un senso molto diverso da Flightplan o Red Eye, dato che è accaduto realmente e che erano in gioco vite reali. Diretto da Clint Eastwood, Sully è un affascinante studio del personaggio dell’uomo che apparentemente ha compiuto l’impossibile. È un emblema della rapidità di pensiero e della comprovata competenza di Sullenberger, che hanno trasformato una potenziale tragedia in un momento straordinario.

Flight – 2012

Flight è spesso considerata una delle migliori interpretazioni di Denzel Washington, che gli è valsa una delle sue nove nomination agli Oscar. Flight è solo vagamente ispirato alla storia di un pilota realmente esistito che combatte la dipendenza e non è nemmeno lontanamente biografico come il già citato Sully. Tuttavia, mostra un evento aereo miracoloso, quando il Whip Whitaker di Washington salva il suo aereo passeggeri dallo schianto con una manovra audace ma riuscita che prevede l’inversione totale dell’aereo.

Flight è diverso da Flight Risk per molti versi, il che potrebbe essere un vantaggio per gli spettatori frustrati dalla trama eccessivamente semplificata e dagli sviluppi dei personaggi poco convincenti di Flight Risk. L’interpretazione di Washington è equilibrata e avvincente, rendendo facile entrare in sintonia con il suo personaggio e vedere entrambi i lati del conflitto principale. Le eccezionali interpretazioni secondarie di Don Cheadle, John Goodman e Nadine Velazquez esaltano ulteriormente il film di Robert Zemeckis.

Paura – 1996

Paura, del 1996, non è un thriller aereo, ma è l’unico altro vero antagonista che Mark Wahlberg abbia mai interpretato nella sua trentennale carriera di attore. Chi pensa che Flight Risk abbia sprecato il raro personaggio di cattivo interpretato da Wahlberg può vedere l’acclamato attore nel thriller psicologico del 1996, ambientato interamente a terra. Dopo il debutto cinematografico di Wahlberg in Renaissance Man del 1994 e la partecipazione come personaggio secondario a The Basketball Diaries del 1995, ottenne il suo primo ruolo da protagonista come David McCall in Fear.

Pur non essendo affatto rivoluzionario, Fear è considerato un thriller solido, con grande suspense e un cast di supporto che include Reese Witherspoon e Alyssa Milano. Dato che non ci sono molti film di Walhlberg in cui interpreta un cattivo tra cui scegliere, offre uno dei rari scorci dell’altrimenti amabile eroe come cattivo a tutti gli effetti. Wahlberg si impegnò al massimo nell’interpretare il cattivo in Flight Risk, arrivando persino a rasarsi la testa durante ogni giorno di riprese.