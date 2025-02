Gwen Stacy: confermato il debutto nel MCU

Lo showrunner Jeff Trammell conferma ufficialmente che Gwen Stacy farà il suo debutto nell’universo cinematografico Marvel nella seconda stagione di Your Friendly Neighborhood Spider-Man, dopo il successo della prima stagione della serie animata. Gli episodi 9 e 10 di Your Friendly Neighborhood Spider-Man concludono la prima stagione dello show con qualche anticipazione sulle trame future che coinvolgono alcuni dei cattivi più iconici di Spider-Man, tra cui Norman Osborn di Colman Domingo e il Dottor Octopus di Hugh Dancy. Le stagioni 2 e 3 di Your Friendly Neighborhood Spider-Man hanno ricevuto il via libera e gli spettatori possono aspettarsi l’introduzione di diversi nuovi personaggi nelle prossime avventure animate di Spider-Man nell’MCU.

Su X, lo showrunner di Your Friendly Neighborhood Spider-Man, Jeff Trammell, annuncia l’introduzione di Gwen Stacy nell’MCU con un’anteprima ufficiale del design del personaggio, che presenta l’emblematica fascia nera di Gwen. Trammell ha scritto nel suo post: “Il quartiere è appena diventato un po’ più amichevole. Alla prossima stagione!” Dai un’occhiata al post di Trammell su X qui sotto:

The Neighborhood just got a little more Friendly. See you next season! pic.twitter.com/UBaw313uLB — Jeff Trammell (@MrJeffTrammell) February 20, 2025

Cosa significa il debutto di Gwen Stacy nell’MCU

L’introduzione di Gwen Stacy nell’MCU avverrà più di dodici anni dopo che Emma Stone ha interpretato la fidanzata di Peter Parker in The Amazing Spider-Man di Marc Webb e più di diciotto anni dopo che Bryce Dallas Howard ha interpretato la prima iterazione live-action del personaggio in Spider-Man di Sam Raimi. Finora, l’MCU ha menzionato Gwen solo attraverso Peter Parker interpretato da Andrew Garfield in Spider-Man: Far From Home, dove ha rivelato alle sue varianti multiversali di non essere riuscito a salvarla. Sebbene non sia noto se esista una versione live-action di Gwen Stacy nella linea temporale principale dell’MCU, l’esistenza di una variante di Gwen Stacy in Your Friendly Neighborhood Spider-Man suggerisce che ci sia una piccola possibilità che la sua controparte della Terra-616 faccia il suo debutto alla fine.

Quando Spider-Man: No Way Home era in fase di sviluppo, la Marvel ha valutato diverse opzioni per i suoi personaggi multiversali. Alcune delle prime versioni della trama di Spider-Man: No Way Home non avevano affatto cattivi multiversali, mentre altre includevano personaggi come Mysterio, Vulture e America Chavez. Ad un certo punto, la Marvel ha preso in considerazione l’idea di riportare in vita Gwen Stacy, interpretata da Emma Stone, il che avrebbe fatto di Spider-Man: No Way Home la prima apparizione ufficiale di Gwen nell’universo cinematografico Marvel. Anche se può essere deludente che Peter Parker, interpretato da Tom Holland, non incontrerà ancora Gwen Stacy, l’introduzione di Gwen nella seconda stagione di Your Friendly Neighborhood Spider-Man è un’ottima notizia per un personaggio così iconico di Spider-Man.