Jenna Ortega rivela il vero motivo per cui ha deciso di non tornare per Scream 7

Jenna Ortega ha rotto il silenzio sulla vera motivazione che l’ha spinta a dire di no a Scream 7 e a lasciare il franchise. Nel 2023, è emersa la notizia che la star di Scream Melissa Barrera non sarebbe tornata per l’imminente settimo capitolo della longeva saga slasher dopo essere stata licenziata dal suo ruolo di Sam Carpenter per aver condiviso sui social media quelli che erano considerati commenti “antisemiti”.

A questo evento ha fatto seguito la notizia che Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, il duo noto come Radio Silence, non sarebbero tornati a dirigere il progetto dopo aver diretto i due capitoli precedenti. Lo studio ha ricevuto molte reazioni negative per la situazione di Barrera e si è ipotizzato che alcuni dei suoi compagni di cast di Scream avrebbero potuto mostrare il loro supporto. Poco dopo, abbiamo appreso che Jenna Ortega, che interpreta la sorella sullo schermo di Barrera, Tara, non avrebbe ripreso il suo ruolo, sebbene i media affermassero che la sua decisione non aveva nulla a che fare con la partenza di Barrera.

I rappresentanti di Ortega avrebbero informato Spyglass prima dello sciopero SAG-AFTRA che non sarebbe tornata. Molteplici fonti hanno affermato che l’attrice “o non aveva un accordo o, nel rinegoziare la sua opzione, ha chiesto ciò che la società cinematografica riteneva fosse troppo denaro”.

Ora, Jenna Ortega ha rotto il silenzio sulla questione e, nonostante le segnalazioni contrarie, sembra che abbia deciso di non tornare dopo aver appreso che Barrera e i registi originali Radio Silence non sarebbero tornati. “Non aveva nulla a che fare con lo stipendio o la programmazione”, dice Ortega a The Cut. “Stava tutto andando a rotoli. Se Scream VII non fosse stato con quel team di registi e quelle persone di cui mi ero innamorata, allora non mi sembrava la mossa giusta per la mia carriera in quel momento”.

“Mi è capitato di entrare a far parte di molti franchise, ed è fantastico far parte di un’eredità”, ha aggiunto. “Ma io sto cercando di dare la priorità a nuovi registi e storie originali. So che dall’esterno, forse le persone guardano alle mie scelte come, ‘Cavolo, che diavolo sta facendo questa ragazza?’ Non avrei mai pensato di fare un film con gli unicorni. Ma una sceneggiatura originale è emozionante. Se posso aiutare a realizzarla, mi piace farlo”.

Tutto quello che sappiamo su Scream 7

Dopo mesi di attesa, è stato confermato che Scream 7 è ufficialmente in fase di sviluppo. Nel 2022, il franchise slasher preferito dai fan è stato ripreso sotto la guida del duo di registi Tyler Gillett e Matt Bettinelli-Olpin, che fanno parte del collettivo di cineasti noto come Radio Silence. I due hanno diretto sia Scream del 2022 che Scream VI di quest’anno, che è diventato il capitolo di maggior incasso del franchise a livello nazionale. Christopher Landon, il regista di successi horror come i film Auguri per la tua morte, era stato chiamato ad occuparsi della regia, ma ha in seguito abbandonato il ruolo, ora passato a Kevin Williamson.

Neve Campbell e Courteney Cox sono pronte a riprendere i rispettivi ruoli di Sidney Prescott e Gale Weathers, insieme al ritorno di Mason Gooding nei panni di Chad Meeks-Martin. I nuovi membri del cast includono Isabel May, Celeste O’Connor, Asa Germann, Mckenna Grace e Sam Rechner. Come confermato, anche Jasmin Savoy Brown tornerà nei panni della sorella del personaggio di Gooding, Mindy. David Arquette tornerà nel ruolo dell’ex agente di polizia Dewey Riley, insieme a uno dei due Ghostface originali, Matthew Lillard, e Scott Foley.

Non è ancora stata resa nota la trama del nuovo slasher, ma sappiamo che Kevin Williamson, architetto del franchise di Scream che ha sceneggiato il film originale di Wes Craven, dirigerà da una sceneggiatura di Guy Busick. Dopo aver collaborato con lo sceneggiatore per il reboot di Scream del 2022 e per il già citato Scream VI, sono presenti anche James Vanderbilt, William Sherak e Paul Neinstein, che producono per Project X Entertainment. Prodotto da Spyglass Media Group, Scream 7 uscirà nelle sale di tutto il mondo tramite Paramount Pictures il 27 febbraio 2026.