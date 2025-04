Death Stranding: l’adattamento di A24 ha trovato un regista/sceneggiatore

Anche se è immerso nella post-produzione del suo prossimo film Death of Robin Hood per A24, Michael Sarnoski e lo studio stanno già tenendo d’occhio il loro prossimo progetto insieme. Sarnoski scriverà e dirigerà l’attesissimo adattamento live-action del videogioco di Hideo Kojima che sfida i generi, Death Stranding, con A24 e Kojima Productions come produttori. Anche Square Peg si unirà come produttore. Il film approfondirà i misteri che circondano “Death Stranding”, una serie catastrofica di eventi che hanno offuscato i confini tra il mondo dei vivi e quello dei morti, facendo emergere creature da incubo in un mondo frammentato sull’orlo del collasso.

Death Stranding ha catturato l’immaginazione di milioni di giocatori, raggiungendo oltre 19 milioni di giocatori in tutto il mondo. Lanciato originariamente l’8 novembre 2019 per PlayStation 4, il gioco vanta un cast stellare, tra cui Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Léa Seydoux, Guillermo del Toro e Margaret Qualley. I giocatori assumono il ruolo di Sam Porter Bridges, un personaggio incaricato di riunire un’America divisa, ricostruire la speranza e ristabilire i legami tra gli ultimi resti dell’umanità.

La notizia segue a ruota una serie di annunci di Kojima Productions al SXSW, tra cui la data di lancio del nuovo gioco Death Stranding 2: On the Beach (26 giugno 2025), il debutto di un nuovissimo trailer, la conferma di un tour mondiale di concerti basato sul franchise e una collaborazione con l’orologiaio di lusso Hamilton; i dettagli completi del prodotto sono disponibili qui. Questo gioco vede il ritorno di Norman Reedus, Léa Seydoux, Nicolas Winding Refn e Troy Baker, a cui si uniranno Luca Marinelli, George Miller ed Elle Fanning.

Il progetto offre allo scrittore-regista un’altra proprietà intellettuale di alto profilo da aggiungere al suo curriculum dopo il suo film di successo acclamato dalla critica Pig. Il film ha visto Nicolas Cage dare una delle sue interpretazioni più acclamate dalla critica della sua carriera e ha messo Sarnoski sulla mappa come una stella nascente tra i registi. Il progetto ha anche portato a Sarnoski lo spin-off di alto profilo di A Quiet Place, A Quiet Place: Giorno Uno. Il film è uscito la scorsa estate incassando più di 250 milioni di dollari in tutto il mondo.