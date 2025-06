I Fantastici Quattro: Gli Inizi, il personaggio di John Malkovich è stato tagliato dal film?

Il trailer finale di ieri di I Fantastici Quattro: Gli Inizi ha entusiasmato i fan, ma oltre a tenere Galactus sotto silenzio, non c’era ancora traccia del cast di supporto del film: Paul Walter Hauser, John Malkovich, Natasha Lyonne e Sarah Niles. Si pensa che Malkovich interpreti Red Ghost, un classico cattivo dei Fantastici Quattro che ha messo i suoi Super-Apes contro la Prima Famiglia Marvel per dimostrare che il suo paese, la Russia, era superiore agli Stati Uniti.

Ora, però, si ipotizza che Malkovich possa essere stato tagliato completamente da I Fantastici Quattro: Gli Inizi. Il nome dell’attore, infatti non compare nella sinossi, altrimenti identica, inclusa nel comunicato stampa inviato ieri per il trailer (pubblicato anche sul sito web della Disney). Ecco la versione rivista del cast di The Fantastic Four: First Steps inviata dalla Disney:

“Il film d’azione e avventura vede anche la partecipazione di Paul Walter Hauser, Natasha Lyonne e Sarah Niles. “The Fantastic Four: First Steps” è diretto da Matt Shakman, prodotto da Kevin Feige e prodotto da Louis D’Esposito, Grant Curtis e Tim Lewis.”.

La precedente versione di questa parte di testo includeva anche il nome di Malkovich. Vale la pena sottolineare che il nome dell’attore era presente su alcuni dei poster pubblicati al momento della messa in vendita dei biglietti. Tuttavia, in quel periodo erano in corso anche le prime proiezioni di prova di I Fantastici Quattro: Gli Inizi. Malkovich avrebbe dovuto avere solo un piccolo ruolo nel film (probabilmente all’inizio), quindi è possibile che la Marvel Studios abbia deciso di tagliarlo se le sue scene non funzionavano.

Lasciare l’attore candidato all’Oscar sul pavimento della sala montaggio sarebbe una mossa scioccante, ma potenzialmente anche la cosa migliore per questo reboot. In alternativa, potrebbe trattarsi di una svista o di un errore. Non è da escludere che i Marvel Studios stiano tenendo segreto il suo ruolo poiché potrebbe rivelarsi essere non Red Ghost ma, potenzialmente, un personaggio molto importante per il futuro del franchise. Lo scopriremo in un modo o nell’altro quando I Fantastici Quattro: Gli Inizi uscirà tra circa un mese.

LEGGI ANCHE: I Fantastici Quattro: Gli Inizi, le 9 rivelazioni più importanti del trailer finale

La trama e il cast di I Fantastici Quattro: Gli Inizi

Il film Marvel StudiosI Fantastici Quattro: Gli Inizi introduce la prima famiglia Marvel composta da Reed Richards/Mister Fantastic (Pedro Pascal), Sue Storm/Donna Invisibile (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Torcia Umana (Joseph Quinn) e Ben Grimm/la Cosa (Ebon Moss-Bachrach) alle prese con la sfida più difficile mai affrontata. Costretti a bilanciare il loro ruolo di eroi con la forza del loro legame familiare, i protagonisti devono difendere la Terra da una vorace divinità spaziale chiamata Galactus (Ralph Ineson) e dal suo enigmatico Araldo, Silver Surfer (Julia Garner). E se il piano di Galactus di divorare l’intero pianeta e tutti i suoi abitanti non fosse già abbastanza terribile, la situazione diventa all’improvviso una questione molto personale.