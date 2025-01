Jeremy Allen White riceve l’approvazione di Bruce Springsteen per Deliver Me From Nowhere

Quando si parla delle più grandi rockstar americane, è indiscutibile che il nome di Bruce Springsteen si senta unanimemente sulle labbra di milioni di persone in tutto il mondo. La sua eredità di eroe del popolo, che spesso coglie nelle sue canzoni le lotte della classe operaia e le ingiustizie, ha fatto sì che la sua musica risuonasse in tutti gli Stati Uniti e oltre. Ecco allora che il suo approvare Jeremy Allen White come attore scelto per interpretarlo in un biopic dal titolo Deliver Me From Nowhere, è di certo una rassicurazione per tutti i fan del musicista.

Secondo Entertainment Weekly, durante un’intervista con Jim Rotolo di Sirius XM, Springsteen ha inoltre dato il sigillo di approvazione alla voce Allen: “Canta molto bene. È un cast straordinario. Il casting del film è stato perfetto, quindi è molto eccitante”. Il Boss ha così rivelato anche che quella che sentiremo nel film è proprio la voce di Jeremy Allen White, cimentatosi così anche con il canto. Non resta a questo punto che attendere di poter vedere un primo trailer del film per poter dare un primo giudizio sulla performance dell’attore, ma l’approvazione di Springsteen è – come già detto – un ottimo inizio.

Tutto quello che sappiamo su Deliver Me From Nowher con Jeremy Allen White

Diretto e scritto da Scott Cooper (“Crazy Heart“, “Hostiles”), Deliver Me From Nowhere adatta il libro omonimo di Warren Zanes sulla realizzazione dell’album di Springsteen del 1982 “Nebraska”. L’album catturava armoniosamente lo stato di ansia della società, approfondendo i temi dell’isolamento, della disperazione economica, della mortalità e infine della redenzione. L’album si rivelò fondamentale per la carriera di Springsteen e lo consacrò come autore e narratore di canzoni di grande spessore per i decenni a venire.



Secondo un comunicato stampa, la registrazione di “Nebraska” di Springsteen “ha segnato un momento cruciale nella sua vita, di cui avrebbe parlato apertamente solo decenni dopo la sua uscita. È considerato un punto di riferimento nella sua odissea musicale e una fonte di ispirazione per una generazione di artisti e musicisti. Registrato su un registratore a 4 tracce nella camera da letto di Springsteen nel New Jersey e senza la E Street Band, “Nebraska” è considerato uno dei lavori più duraturi di Springsteen: un disco acustico crudo e infestato popolato da anime perdute alla ricerca di una ragione per credere”.

Oltre ad Allen White, il cast include Stephen Graham nel ruolo del padre di Springsteen, Paul Walter Hauser nel ruolo del tecnico della chitarra Mike Batlan e Odessa Young, che si dice interpreti un interesse amoroso. Jeremy Strong interpreterà invece Jon Landau, il manager di lunga data di Springsteen.

Jeremy Allen White è reduce dalla sua corsa ai premi per The Bear, che gli ha fatto vincere un Golden Globe, un Emmy e un SAG Award per aver interpretato Carmy Berzatto nella serie di FX disponibile su Disney+. L’attore ha ricevuto consensi anche per il suo ruolo nel film drammatico sportivo della A24 The Warrior – The Iron Claw, in cui interpreta il campione di wrestling Kerry Von Erich.