Jurassic World Rebirth: David Koepp condivide le sue tre regole per la sceneggiatura

Lo sceneggiatore David Koepp ha stabilito alcune regole di base per il franchise di Jurassic World quando è tornato per scrivere Jurassic World Rebirth. In una nuova intervista con The Wrap, l’autore dell’originale Jurassic Park – tra i tanti successi – ha spiegato di aver ricevuto “pochissime linee guida” per questo nuovo capitolo, “a parte il fatto che ci devono essere dei dinosauri”. Per restringere un po’ il campo, ha dunque stabilito tre principi guida per la sua sceneggiatura.

Koepp ha paragonato le sue regole per Jurassic World Rebirth ai famosi “nove comandamenti” che l’animatore Chuck Jones ha stabilito per le sue creazioni, Road Runner e Wile E. Coyote. Si tratta di principi di worldbuilding per evitare che gli elementi esagerati, cartooneschi e fantastici di una storia vadano troppo oltre e interrompano l’immersione del pubblico. Koepp ha trovato facilmente nove comandamenti anche per la sua sceneggiatura di Jurassic, dicendo: “Il numero uno era: gli eventi dei sei film precedenti non possono essere negati o contraddetti, perché odio le retcon”.

Questa è un’ottima notizia per i fan di tutti i film, poiché evitare del tutto le retcon è il modo più semplice di procedere. Koepp ha continuato a spiegare che la sua seconda regola è: “Tutta la scienza deve essere reale”, il che significa che la sperimentazione genetica dietro questi dinosauri e altri cloni ha bisogno di una spiegazione che sia almeno teoricamente plausibile. La terza regola di Koepp è che “l’umorismo è ossigeno”, ma non ha poi condiviso le altre sei. Tuttavia, ciò che ha rivelato è utile a chi cerca di prevedere come sarà il film e di farsi un’idea del suo tono.

Il fatto che il film non contraddica nessuno dei suoi predecessori è particolarmente utile: conferma che le grandi oscillazioni come i cloni umani, il sabotaggio delle colture genetiche e i mostri progettati sono ancora tutte valide. Non resta dunque che attendere l’uscita in sala di Jurassic World Rebirth, primo di una nuova trilogia, per scoprire in che modo porterà avanti i discorsi introdotti e sviluppati dai precedenti film.

Cinque anni dopo gli eventi di Jurassic World Dominion, l’ecologia del pianeta si è dimostrata in gran parte inospitale per i dinosauri. Quelli rimasti vivono in ambienti equatoriali isolati con climi simili a quelli in cui un tempo prosperavano. Le tre creature più colossali di quella biosfera tropicale possiedono la chiave per un farmaco che porterà miracolosi benefici salvavita all’umanità.

Jurassic World Rebirth è diretto dal vincitore del BAFTA Edwards da una sceneggiatura di David Koepp (La guerra dei mondi), basata sui personaggi creati da Michael Crichton. Il film è prodotto da Frank Marshall e Patrick Crowley ed è prodotto esecutivamente da Steven Spielberg, Denis L. Stewart e Jim Spencer.

Il cast del film comprende Scarlett Johansson, Jonathan Bailey, Mahershala Ali, Rupert Friend, Manuel Garcia-Rulfo, Luna Blaise, David Iacono, Audrina Miranda, Philippine Velge, Bechier Sylvain e Ed Skrein. Jurassic World Rebirth arriverà nelle sale il 2 luglio 2025.