Jesse Plemons sarà Plutarch Heavensbee in Hunger Games: L’alba sulla mietitura

Dopo i recenti annunci di casting, un nuovo attore si unisce a Hunger Games: L’alba sulla mietitura. Come riportato da Deadline, Lionsgate ha infatti annunciato che Jesse Plemons si è unito al cast nel ruolo di Plutarch Heavensbee, personaggio che era stato interpretato dal compianto Philip Seymour Hoffman nei film originali. Durante la linea temporale di quei film, il personaggio era il capo dei produttori di videogiochi e un leader segreto della ribellione. L’annuncio del casting conferma le voci che da tempo circolavano sul fatto che Plemons, che in precedenza aveva interpretato il figlio di Hoffman in The Master del 2012, fosse salito a bordo del progetto.

Di seguito, le dichiarazioni del co-presidente del Lionsgate Motion Picture Group Erin Westerman e della produttrice Nina Jacobson sul casting di Jesse Plemons. “Jesse è uno degli attori più talentuosi della sua generazione, con una comprovata capacità di scegliere i suoi ruoli in modo selettivo. Siamo onorati che abbia scelto di dare il proprio contributo a una delle figure più affascinanti di Panem e riteniamo che la sua precedente collaborazione con Philip Seymour Hoffman renda il tutto ancora più speciale. Il suo Plutarco sarà sia un tributo al personaggio che i fan hanno imparato a conoscere, sia un ritratto che farà suo. Non vediamo l’ora che il pubblico lo veda”, ha affermato Westerman.

“Jesse è uno dei miei attori preferiti da quando l’ho visto per la prima volta in “Friday Night Lights”. Sapevamo fin dall’inizio che solo un attore poteva interpretare una versione giovane di Plutarco. Jesse era il sogno fin dall’inizio e non potremmo essere più orgogliosi di averlo nella famiglia di Hunger Games“, gli fa seguito Jacobson. Il coinvolgimento di Plemons è stato ben accolto dai fan, poiché dare vita al personaggio in modo adeguato sarà molto importante per l’intero franchise, poiché la storia illustra un pezzo importante dell’arco narrativo che porterà Plutarch nell’orbita di Katniss più di due decenni dopo. Plemons, con il suo curriculum, potrà ampiamente rendere onore a questo arco narrativo.

Quello che sappiamo su Hunger Games: L’alba sulla mietitura

Ambientato durante il Secondo Quarto, il prequel – basato sull’omonimo romanzo del 2025 di Suzanne Collins – esplorerà i Giochi a cui Haymitch ha partecipato. Questo lo colloca 24 anni prima degli eventi del film Hunger Games. Francis Lawrence, che ha diretto i precedenti film della saga, è in lizza per dirigere anche questo nuovo film. “Suzanne Collins è una narratrice magistrale e la nostra stella polare creativa”, ha invece dichiarato Adam Fogelson del Lionsgate Motion Picture Group.

“Non potremmo essere più fortunati di essere guidati e affidati a una collaboratrice il cui talento e la cui immaginazione sono così costantemente brillanti. Sappiamo che i fan di Hunger Games di tutto il mondo saranno incantati dal punto in cui Suzanne ha concentrato questa prossima straordinaria storia”.

E ha aggiunto: “Il Secondo Quarto è leggendario e incombe sulla storia dei Giochi, anche ai tempi di Katniss Everdeen, un quarto di secolo dopo. Come i fan di tutto il mondo, attendiamo con ansia questo emozionante ritorno a Panem”. La Collins ha anche aggiunto: “Fin dall’inizio, la Lionsgate è stata una casa e un partner meraviglioso per il franchise di Hunger Games, e sono molto entusiasta di collaborare con Adam e il team mentre portiamo questa prossima storia nelle sale nel 2026”.

Per quanto riguarda il cast, ad oggi sono certi Joseph Zada come protagonista nel ruolo del tributo al Distretto 12 Haymitch Abernathy, mentre Whitney Peak interpreterà la sua fidanzata Lenore Dove Baird. Mckenna Grace ricoprirà invece il ruolo di Maysilee Donner, che è l’altro tributo del Distretto 12 nei cinquantesimi Hunger Games insieme a Haymitch. Jesse Plemons ricoprirà invece il ruolo di Plutarch Heavensbee.

The Hunger Games: Sunrise On The Reaping arriverà nelle sale il 20 novembre 2026.