A Complete Unknown, dal 7 maggio su disponibile su Disney+

Diretto dal candidato all’Academy Award® James Mangold, A Complete Unknown mostra un ritratto intimo del periodo di trasformazione di Bob Dylan nei primi anni ’60. Il candidato all’Academy Award® Timothée Chalamet offre un’interpretazione avvincente nei panni di Dylan, catturandone l’evoluzione da promettente artista folk a icona culturale. Il film esplora i rapporti di Dylan con contemporanei come Woody Guthrie (Scoot McNairy), Joan Baez (Monica Barbaro) e Pete Seeger (Edward Norton), la cui influenza ha plasmato il suo stile iniziale e la cui reazione alla celebre esibizione elettrica dello stesso Dylan al Newport Folk Festival è diventata leggenda. Il film debutterà in Italia il 7 maggio in esclusiva su Disney+.

Il film Searchlight Pictures A Complete Unknown è Certified-Fresh e Certified Hot su Rotten Tomatoes™. La critica ha lodato la prova di Chalamet e The Hollywood Reporter ha sottolineato: “Timothée Chalamet regala un’interpretazione elettrizzante e trasformativa”.