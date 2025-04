Ash: Cenere mortale, la spiegazione del finale del film con Eiza González

Ash: Cenere mortale, il debutto alla regia del rapper/produttore Flying Lotus, inizia come un thriller a fuoco lento, prima che diversi colpi di scena facciano aumentare l’orrore e la violenza nello spazio profondo. Con Eiza González nel ruolo di Riya, il film – ispirato ai videogiochi – inizia con un mistero: una donna si sveglia picchiata e sanguinante in una stazione spaziale priva di vita, senza ricordare nulla di sé o delle circostanze in cui si trova. Durante l’esplorazione incontra il resto dell’equipaggio della stazione morto in pozze di sangue. Mentre cerca di ricostruire l’accaduto, incontra Brion (Aaron Paul), che sostiene di essere un altro membro della sua squadra.

Mentre Riya e Brion iniziano a raccogliere informazioni, i suoi ricordi riaffiorano in lampi di immagini orribili. La sua sfiducia nei confronti di Brion cresce con l’aumentare del terrore, finché alla fine si ricorda di essere stata la persona dietro la macabra morte dei suoi colleghi. Di fronte al tempo che manca all’esaurimento dell’ossigeno nella stazione spaziale, lei e Brion si scontrano sulle priorità mentre i ricordi continuano a tornare. Grazie ai filmati che scopre, Riya si rende conto che l’equipaggio ha incontrato una forma di vita aliena durante una missione sul pianeta, che viene chiamato colloquialmente Ash.

I ricordi di Riya continuano ad affiorare e alla fine si fa un’idea più chiara di ciò che è successo: i suoi compagni di squadra l’hanno attaccata sotto il controllo di qualcos’altro, costringendola a ucciderli per autodifesa. Questo porta a un confronto finale con Brion, che aveva cercato di fuorviarla e di sopprimere la sua memoria. Una volta rivelata la vera natura di Brion, il film entra nel vivo con Riya che ingaggia una feroce lotta per la sopravvivenza contro il nemico letale che si cela dietro la sua perdita di memoria e la morte di tutti coloro che la circondano.

I ricordi manipolati di Riya e le scene realmente accadute in Ash: Cenere mortale

Nel corso del film, dalla stazione spaziale provengono avvisi di attività anomale o forme di vita insolite, che a un certo punto si rivelano essere Brion. Tuttavia, Brion non è sempre stato altro che una manifestazione del parassita alieno nella testa di Riya. L’organismo estremamente intelligente era l’abitante originario del pianeta che Riya e il suo equipaggio stavano testando come ambiente vitale per l’umanità, e usava la sua natura parassitaria per insediarsi nel cranio di Riya e manipolare ciò che vedeva, in particolare le sue interazioni con Brion.

I cerotti medici che continuava a mettere su di sé fungevano da agente stabilizzante per il suo corpo che, mentre era infestato dal parassita, significava che non avrebbe ricordato ciò che era realmente accaduto. Il desiderio di Brion di lasciare il pianeta, di continuare a far usare a Riya i cerotti e ogni altro suo suggerimento o azione era in realtà il parassita che ingannava Riya facendole fare ciò che voleva, cioè sopravvivere e lasciare il pianeta, portando con sé il parassita.

L’infinita serie di tagli rapidi e immagini terrificanti di Flying Lotus rende difficile stabilire cosa sia successo davvero e in quale linea temporale. Tutte le scene prima che Riya perdesse i sensi, compresa la brutale morte dei suoi compagni di squadra, sono realmente accadute. Anche la scena in cui uccide accidentalmente Clarke (pensando che fosse stata infestata dal parassita) è realmente accaduta, ma tutte le interazioni con quello che pensava fosse il suo compagno sopravvissuto Brion non erano reali. Il vero Brion è stato ucciso prima che lei si svegliasse, e ogni interazione con lui dopo è stata manifestata dal parassita.

Per quanto tempo Riya è stata infettata dal parassita?

Il parassita sembra quasi un insetto metallico liquido, chiaramente organico, ma con una struttura che scorre e si trasforma a livello cellulare. L’influenza di film come Terminator 2 – Il giorno del giudizio e Life – Non oltrepassare il limite è presente nel suo design e la sua funzionalità generale ricorda molto Invasione degli Ultracorpi. Utilizza la sua forma mutevole per inserirsi in altri organismi, in questo caso gli esseri umani, e controllando il loro cervello ne controlla l’intero corpo.

L’obiettivo finale del parassita è stato spiegato chiaramente sia a Riya che al pubblico in una sequenza ossessionante che è stata tradotta sullo schermo dalla sua lingua. Il parassita fa parte di una “esistenza” più grande, una singola mente alveare che era responsabile dei macchinari per il mantenimento della vita già presenti su Ash quando Riya e la sua squadra vi sono arrivati. Non aveva intenzione di lasciare che l’umanità invadesse il pianeta, soprattutto data la sua inefficienza biologica e la sua natura autodistruttiva. Aveva bisogno che Riya tornasse dal resto dell’umanità per infettare ulteriormente la specie e infine eliminarla o assimilarla.

Per raggiungere questo obiettivo, il parassita è passato da un membro all’altro della squadra mentre i suoi corpi ospiti venivano uccisi. Questo ha portato a un solo sopravvissuto a cui ha avuto accesso: Riya, a cui il parassita è entrato nel cervello attraverso lo squarcio sopra l’occhio che le è stato procurato dalla lotta contro i compagni di squadra. Il parassita è rimasto lì fino a quando Riya non l’ha rimosso con la macchina medica, il che significa che è stato presente nella sua testa per almeno due giorni, contando il tempo in cui Riya è stata incosciente (il tempo di morte del vero Brion è stato di 51 ore prima che Riya lo esaminasse).

Come Riya ha ucciso il parassita

Una volta capito che il parassita si era attaccato al suo cervello, Riya decise di eliminarlo come qualsiasi altro corpo estraneo indesiderato: con un intervento chirurgico. Si è sottoposta alla macchina per la diagnosi/trattamento medico (che parlava solo giapponese e dava notizie in modo infantile), che ha localizzato ed estratto il parassita dal suo cervello come se fosse un tumore. Sfortunatamente, ha presto trovato un altro ospite: il corpo morto del vero Brion. Non solo ha rianimato il suo cadavere, ma ne è uscito sotto forma di una bestia infernale carnosa, dentata e tentacolare, chiaramente ispirata a La cosa di John Carpenter.

Dopo un inseguimento attraverso la stazione spaziale, Riya riesce finalmente a sottomettere la creatura usando il lanciafiamme portatile che aveva già usato per difendersi. Ha dato fuoco alla creatura e, mentre la carne si scioglieva e bruciava, sembrava che l’avesse uccisa per sempre. Tuttavia, come dimostra lo stato della stazione orbitante nella scena mid-credits, potrebbe non essere così.

Chi ha ucciso veramente Brion e l’equipaggio

Mentre le morti dei membri dell’equipaggio sono state mostrate in flash schizofrenici e intrisi di sangue mentre i ricordi di Riya tornavano a galla, il pubblico ha finalmente avuto un quadro chiaro alla fine del film, prima della resa dei conti finale di Riya con il parassita. Una volta che il parassita si è fatto strada nella stazione spaziale dopo la spedizione dell’equipaggio ai macchinari sulla superficie del pianeta, li ha conquistati uno alla volta, potenziando la loro forza e mettendo ogni nave contro la sua controparte, con l’obiettivo finale di ucciderli tutti tranne uno.

È stata Riya a uccidere Adhi (Iko Uwais) e Kevin (Beulah Koale), pugnalandoli ripetutamente quando è stato chiaro che non avevano il controllo della situazione e che era necessario uccidere o essere uccisi. Davis (interpretato dal regista Flying Lotus) ha il cranio distrutto quando una roccia lanciata nella fossa costruita dagli alieni che hanno scoperto è stata espulsa a velocità estrema. Clarke (Kate Elliott), che per un po’ Riya ha creduto essere l’assassino, in realtà è sopravvissuta al primo scontro ed è stata mandata fuori dalla base.

Al suo ritorno, una Riya paranoica e manipolata l’ha annegata inondando il suo casco con l’acqua della doccia. Il Brion originale è stato colpito a morte da Kevin, sotto l’influenza del parassita. Uno dei momenti chiave della presa di coscienza di Riya fu quando fece eseguire alla macchina medica un’autopsia sul suo corpo e scoprì che era morto da più di due giorni. Questo è stato l’indicatore chiave che il Brion con cui aveva parlato non era il vero Brion.

Come Ash prepara un sequel

L’ultima immagine che rimane al pubblico di Ash: Cenere mortale è un’inquadratura della stazione spaziale in orbita, che era la destinazione di Riya e Brion che avrebbe permesso loro non solo di sopravvivere, ma anche di tornare a casa. Mentre Riya aveva presumibilmente ucciso il parassita con il lanciafiamme portatile, mentre usava il corpo di Brion come contenitore, il parassita (o potenzialmente un altro della sua specie) si era imbarcato sulla nave di Riya per raggiungere la stazione orbitante. I tentacoli della creatura, intrisi di sostanza organica, la avvolgevano interamente, così come si era radicata nel mainframe della stazione Ash.

In teoria, il parassita ha effettivamente portato a termine la sua missione e quindi un sequel potrebbe riguardare ciò che accade dopo. Riya è riuscita a tornare alla stazione orbitante tutta intera e, sotto l’influenza del parassita, potrebbe pilotare il suo ritorno a casa o chiamare aiuto per recuperarla dall’Ash. Tuttavia, sembra improbabile che venga realizzato un sequel, poiché anche un successo di pubblico del film probabilmente non giustificherebbe un secondo capitolo di una storia che è stata autoconclusiva e si è conclusa bene, anche se è stata lasciata una porta aperta per altri capitoli.

Il vero significato del finale di Ash: Cenere mortale

Ash: Cenere mortale non è profondo nel senso che c’è una tonnellata di significato da ricavare dalla sua narrazione. In tutti i sensi, è un’opera d’arte; la sua combinazione di scenari psichedelici e febbrili e la colonna sonora di Flying Lotus che pulsa al ritmo di un’esperienza incredibile. Tuttavia, non dedica molto tempo alla creazione di metafore elaborate o alla ricerca di nuovi concetti sulla condizione umana. Ci sono molti omaggi e influenze di classici della fantascienza del passato, e il film si attiene molto ai messaggi di quei film.

Il film affronta la fragilità dell’umanità di fronte a ciò che potrebbe esserci là fuori. Mette in guardia contro le tendenze autodistruttive della nostra specie (in modo piuttosto diretto), ma non si sottrae all’idea che il nostro istinto di sopravvivenza ci rende formidabili, anche di fronte a qualcosa di più forte, più intelligente e più veloce. Si tratta di un’interpretazione piuttosto lineare del tropo “gli umani nello spazio trovano un alieno mortale”, ma la visione unica e pienamente realizzata di Flying Lotus è ciò che distingue Ash: Cenere mortale da tanti altri film simili.