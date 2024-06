X-Men: Jordan Peele si sarebbe incontrato con i Marvel Studios per parlare del film

Una recente indiscrezione ha affermato che Jordan Peele (Scappa – Get Out, Us, Nope) si è incontrato con i Marvel Studios per assumere il ruolo di regista di un prossimo film, e forse ora sappiamo di quale progetto ha parlato con Kevin Feige. L’insider Jeff Sneider ha infatti rivelato il nome del film durante l’ultimo episodio del podcast The Hot Mic e, come molti ipotizzavano, si trattava proprio dell’atteso reboot degli X-Men. Purtroppo, sembra che le cose non abbiano funzionato.

Sneider ha saputo che l’incontro si è svolto qualche settimana fa ma non è sicuro se Peele sia stato scelto come regista, sceneggiatore o nessuna delle due. Da allora, abbiamo però saputo che la sceneggiatura del film è stata affidata a Michael Lesslie (Hunger Games – La ballata dell’usignolo e del serpente, Assassin’s Creed). Questo non significa che Peele non tornerà sul progetto in futuro (forse sarà convinto a dirigere il film dalla sceneggiatura di Lesslie?), ma per ora sembra aver voltato pagina.

Quando arriverano gli X-Men nel MCU?

I film dedicati ai mutanti Marvel hanno cominciato la loro corsa cinematografica nel 2000 con il primo film di Bryan Singer, seguito nel 2003 dal secondo capitolo. Nel 2006 è uscito Conflitto finale diretto da Brett Ratner. Nel 2009 è stata inaugurata la trilogia dedicata a Wolverine che ha percorso le sale parallelamente con la tetralogia prequel: del 2009 è X-Men le origini – Wolverine, del 2011 X-Men: l’inizio, del 2013 Wolverine – l’immortale, del 2014 Giorni di un futuro passato, del 2016 Apocalisse, del 2017 Logan: The Wolverine e del 2019 Dark Phoenix.

I due film dedicati a Deadpool, del 2016 e del 2018 sono stati ambientati nello stesso universo della Fox. Ora Deadpool e Wolverine porterà nel MCU i due eroi del titolo, e aprirà ufficialmente la strada ai mutanti Marvel verso l’universo condiviso di Kevin Feige. Ancora non sappiamo quando arriveranno ufficialmente con il film tutto loro che è stato annunciato, ma tra alcuni camei, riferimenti e la recente serie animata X-Men ’97 il loro debutto sembra ormai sempre più imminente.

